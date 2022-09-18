台東地震規模6.4 人暈屋塌 餘震連連

台東地震後17日晚傳出老屋倒塌。(圖：民眾提供)

台東昨晚發生規模6.4地震 ，全台都有感，其中台東最大震度達6強，花蓮也有5強，高雄則是5弱。氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，因為是淺層地震，震波透過地表傳送，所以全台都有感。晚間餘震不斷，也讓台東居民膽戰心驚，直呼從沒遇過這麼強的地震，搖到頭暈。

由於震度5級與6級的區間較寬，不利於區分災情，且因地震儀解析度與地震站密度的增加，氣象局自2020年起，將震度5級細分為5弱與5強、6級細分為6弱與6強，並修改震度計算流程，其中6強可導致搖晃劇烈，讓人無法站穩，昨也是氣象局改制後，首度出現6強的地震。

台東昨晚9時41分，發生芮氏規模6.4強震，震央位在台東關山，地震深度僅7.3公里，其中台東測得最大震度達6強，花蓮5強，高雄也有5弱，其他像是南投、嘉義、雲林、屏東、台南四級，彰化、台中、苗栗、宜蘭、新竹、新北三級，桃園、新竹、台北兩級，基隆市也有一級。

台東隨後更是餘震不斷，截至晚間10時45分，又再連續發生11起地震，其中最大一起達芮氏規模5.5。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，此為今年芮氏規模第二大地震，這個地震非常奇怪，因為該震央位置歷年觀測到的地震非常少，一定有未知的構造存在，由於目前餘震持續發生，兩天內不排除會有規模5的餘震，5天內不排除規模4的餘震。

昨晚地震發生之後，花東都傳出有老屋倒塌，所幸均無人受傷，各處也傳出賣場貨架物品因地震搖晃掉落情事。震央所在關山鎮民，被接續而來的多次餘震嚇到不知如何是好，地方直言「這是九二一以來最嚴重地震」，晚間也陸續傳來橋墩移位，及池上萬安磚窯廠倒塌等災情通報。

高市消防局接獲至少六件電梯受困報案，嘉義有男子被地震嚇到心臟不適送醫。