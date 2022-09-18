我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

台東地震規模6.4 人暈屋塌 餘震連連

記者盧逸峰、邱瓊玉／台東18日電
台東地震後17日晚傳出老屋倒塌。(圖：民眾提供)
台東地震後17日晚傳出老屋倒塌。(圖：民眾提供)

台東昨晚發生規模6.4地震，全台都有感，其中台東最大震度達6強，花蓮也有5強，高雄則是5弱。氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，因為是淺層地震，震波透過地表傳送，所以全台都有感。晚間餘震不斷，也讓台東居民膽戰心驚，直呼從沒遇過這麼強的地震，搖到頭暈。

由於震度5級與6級的區間較寬，不利於區分災情，且因地震儀解析度與地震站密度的增加，氣象局自2020年起，將震度5級細分為5弱與5強、6級細分為6弱與6強，並修改震度計算流程，其中6強可導致搖晃劇烈，讓人無法站穩，昨也是氣象局改制後，首度出現6強的地震。

台東昨晚9時41分，發生芮氏規模6.4強震，震央位在台東關山，地震深度僅7.3公里，其中台東測得最大震度達6強，花蓮5強，高雄也有5弱，其他像是南投、嘉義、雲林、屏東、台南四級，彰化、台中、苗栗、宜蘭、新竹、新北三級，桃園、新竹、台北兩級，基隆市也有一級。

台東隨後更是餘震不斷，截至晚間10時45分，又再連續發生11起地震，其中最大一起達芮氏規模5.5。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，此為今年芮氏規模第二大地震，這個地震非常奇怪，因為該震央位置歷年觀測到的地震非常少，一定有未知的構造存在，由於目前餘震持續發生，兩天內不排除會有規模5的餘震，5天內不排除規模4的餘震。

昨晚地震發生之後，花東都傳出有老屋倒塌，所幸均無人受傷，各處也傳出賣場貨架物品因地震搖晃掉落情事。震央所在關山鎮民，被接續而來的多次餘震嚇到不知如何是好，地方直言「這是九二一以來最嚴重地震」，晚間也陸續傳來橋墩移位，及池上萬安磚窯廠倒塌等災情通報。

高市消防局接獲至少六件電梯受困報案，嘉義有男子被地震嚇到心臟不適送醫。

地震

上一則

林佳龍喊新北發大財 挨諷韓國瑜最大信徒

下一則

政治角力? 頻道商申請鏡電視移TVBS黃金頻道

延伸閱讀

台東6.4強震 氣象局：餘震恐持續1個月

台東6.4強震 氣象局：餘震恐持續1個月
台東強震 80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

台東強震 80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方
台東6.4強震 花蓮70年老宅牆倒塌 民憂「惡夢重現」

台東6.4強震 花蓮70年老宅牆倒塌 民憂「惡夢重現」
台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出