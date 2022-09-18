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前科男登山杖打死妻 伴屍10小時自首

記者翁唯真、陳俊智／桃園18日電
男子劉峻豪（左）15日與范姓妻子（右）發生口角，竟持登山杖及球棒將范女毆打致死，犯後還伴屍10小時，桃園地檢署依殺人罪聲押劉男獲准。(取材自臉書)
男子劉峻豪（左）15日與范姓妻子（右）發生口角，竟持登山杖及球棒將范女毆打致死，犯後還伴屍10小時，桃園地檢署依殺人罪聲押劉男獲准。(取材自臉書)

桃園中壢區范姓女子15日與丈夫劉峻豪起口角，劉男一氣之下持登山杖及木製球棒毆打范女致死，伴屍10小時後，打電話告知友人殺妻，經勸說下前往台北市大安警分局自首，桃園地檢署認為，劉男涉犯涉殺人重罪，且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

家屬表示，死者在服飾店上班，個性單純戀愛經驗少，劉峻豪個性火爆，有情緒障礙，卻從未服藥，企圖以自首鑽法律漏洞，盼法律還死者一個公道，也希望不要再有下一個女子受害。

據了解，劉峻豪與妻子住在中壢龍岡路透天厝，兩人去年1月結婚，劉男（43歲）原本從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，有毒品等前科的劉男，時常向范女（39歲）要錢花用。15日范女下班後，二人再度爭吵，劉男情緒激動，持凶器朝范女肚子及胸口攻擊，打到奄奄一息。

劉峻豪事發後未確認范女傷勢，也沒有打電話叫救護車，伴屍10小時後，才打電話告知友人，友人驚覺事態嚴重，前天陪同劉男到大安分局自首；中壢分局獲悉後，立刻將劉男帶回，並前往案發現場拉封鎖線，發現死者躺臥床上用棉被覆蓋，全身有多處黑青瘀傷，明顯死亡，詳細死因待解剖釐清。

據指出，劉姓夫婦過去常吵架，二人臉書也洩端倪，劉峻豪臉書曾貼文上網搜尋的「冷暴力舉證」截圖，死者也曾傳訊息寫下「我的初心不變，但我的原則還在，如果再讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你，這都不是我們想過的生活」等對話，劉男則在死者貼文底下瘋狂留言，恐怖行徑令人髮指，二人關係一直存在裂痕。

據了解，劉峻豪曾因性侵案被法院判刑15年，出獄後仍不改惡行。

死者家屬淚訴劉男家中有刀械器具，過去就曾打過死者，更揚言若離婚就要殺掉死者愛貓，死者雖申請過保護令及提告，但只要劉男低頭認錯，死者就會心軟撤告。

臉書 性侵 毒品

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