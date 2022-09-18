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住了40年的家被列違建 老夫妻尋短

記者王長鼎／新北18日電
范姓夫妻房子疑占用市有土地被列違建，提出訴願未過，二人17日被發現在家中身亡多時。(記者王長鼎／翻攝)
范姓夫妻房子疑占用市有土地被列違建，提出訴願未過，二人17日被發現在家中身亡多時。(記者王長鼎／翻攝)

新北市范姓夫妻居住40多年的房子，疑占用市有農地被列違建，面臨拆除命運，因向新北市政府提出訴願未過，夫妻二人昨天被發現在住家內尋短身亡多時，警方研判無他殺嫌疑，死者家屬也對死因無意見，已報請台北地檢署相驗。

新北市地政局表示，范姓夫妻住的平房建物，是長期占用市府管轄市有農地，因查無稅籍資料，非合法建物，經輔導後遲未能改善合法，經農業局認定現況未依法作農業使用，今年8月依區域計畫法裁罰6萬台幣（約2000美元），並移由違章拆除大隊於今年9月1日認定屬D類既存違建。

警方昨天獲報，家住新店安泰路的范姓男子（71歲）與黃姓妻子（66歲）二人，被黃女妹妹發現二人陳屍住處客廳，身體全身僵硬，明顯死亡多時，警方到場採證分析，初判為自殺。

據了解，黃女今年9月13日曾向新北市府提起訴願，經新北市拆除大隊說明此案屬既存違建，不會列入專案優先排拆，沒想到仍發生憾事。

拆除大隊表示，新北市違章建築拆除優先次序是以2009年6月25日為分界線，此時點之後的違建，屬於「新違建」，會列「A類優先拆除」對象，即報即拆；民眾如果改建、加蓋舊違建，會視為「施工中」違建，也會優先拆除，至於配合市府工程、占用人行道等「B類」案件，也優先拆除。

另外，山坡地、違章電玩業等違建，則是「C類」對象，會請主管機關認定後拆除；至於為數眾多的頂樓加蓋，則是「D類一般性案件」，因為沒有施工，雖然屬於「緩拆」，拆除大隊會依法通知屋主拆除。

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