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台東6.4強震 氣象局：餘震恐持續1個月

記者吳姿賢／台北即時報導
台灣時間17日晚間台東關山規模6.4地震，高雄市區也有4至5級，高雄鳳山凱旋路中正預校大門外有水管主幹線破裂，柏油路面裂開，大量自來水不斷湧出。（記者劉學聖／攝影）
台灣時間17日晚間台東關山規模6.4地震，高雄市區也有4至5級，高雄鳳山凱旋路中正預校大門外有水管主幹線破裂，柏油路面裂開，大量自來水不斷湧出。（記者劉學聖／攝影）

台東關山當地時間17日晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，全台有感，中央氣象局今天表示，研判是中央山脈底下的斷層系統所引發，兩天內會有規模5以上餘震，5天內會有規模4以上餘震，整個地震餘震序列會持續一個月，規模3以上餘震會陸續發生。

氣象局地震中心課長陳達毅表示，昨晚9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央在台東關山，地震深度只有7.3公里，對全台造成顯著震動，尤其台東池上達到震度6強，是氣象局更改震度方式以來，第一次記錄到震度6強地震，花蓮富里震度也達到5強，台東北部、花蓮南部震度都在5弱以上。

陳達毅表示，此次地震是今年規模第二大，今年規模大於6的地震共有6起，目前餘震有47個，分布、發生次數、規模漸漸趨緩，最大一起餘震是昨晚10時，共有兩起規模大於5以上的餘震，發生頻率在主震發生後也比較密集。

台東市山西路一段一棟80年日式老屋，台灣時間17日晚間地震後倒塌。（記者卜敏正／...
台東市山西路一段一棟80年日式老屋，台灣時間17日晚間地震後倒塌。（記者卜敏正／攝影）

針對地震成因，陳達毅表示，整個地方還是受到菲律賓海板塊、歐亞板塊擠壓及應力作用之下，斷層因為承受不了應力作用，破裂挫動產生地震，雖然震源靠近池上，但跟池上斷層關聯性較低，有可能是在中央山脈底下的斷層系統。

陳達毅表示，中央山脈斷層過去就有發現到持續跟一些地震活動有相連性，但台東關山方圓15公里內主震震央，過去1973年到現在，規模大於5只有7次，規模4以上相對也很少，這地方地震比較特別。

中央山脈斷層系統有無其他地震活動？陳達毅表示，其實陸續有，沿著中央山脈從北到南有一定長度，關山這段比較安靜，但剛好也是大環境應力作用下，承受不了應力擠壓，因此破裂，產生規模6.4地震，但中央山脈斷層系統一直都有活動。

今天早上花蓮跟高雄桃源都發生地震，陳達毅表示，餘震畫分主要是以地震跟主震關聯性來看，花蓮位置跟主震相近，構造相關性也比較強，高雄桃源地震沒有列為餘震，因為距離震央有距離，構造也是別的系統。

昨晚規模6.4地震是否可能變成前震，未來出現更大主震？陳達毅表示，目前觀察沒有這個跡象，現在趨勢是餘震已經趨緩，但民眾要持續提高警覺，因為目前科技無法預測未來是否有更大的地震，且地震發生後，應力作用會重新調配，高雄桃源或多或少受到主震影響，誘發高雄桃源地震。

陳達毅說，但除此之外，沒有觀察到其他相關密集的地震現象，目前判斷應該是偏向背景地震活動的型態，還不需要太過擔心高雄桃源引發另一個地震序列。

陳達毅也說，今年高於規模6以上數量地震已經高於平均值，但能否說是地震活躍期，若以數量來看可以這麼說。

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