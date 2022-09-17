遭機車撞飛 名醫送醫不治

名醫王群光前晚下班從診所外出，跨越馬路時疑未注意交通號誌，遭一輛機車撞飛，頭部撞地重創，當場失去呼吸心跳，緊急送台大醫院急救，但仍宣告不治，劉姓騎士意識清醒，送和平醫院救治。

71歲的王群光是台大醫學 院畢業，曾任職急診科主任、醫務部主任及區域教學醫院外科，他擔任西醫30年後，轉往自然療法或食療領域，專長睡眠呼吸中止症、妥瑞症和巴金森氏症，並在羅斯福路開設診所，現任台灣腦波自律神經醫學會、台灣氫氣應用研究推廣學會理事長。

王群光是知名醫師，過去曾因氫氣療法引發爭議，近年他推廣自然療法理念，強調不開中西醫藥物，經營網路擁有不少粉絲，死訊傳出後，網友紛紛到王男臉書 哀悼。

當時王群光從診所出門後，跨越馬路要到羅斯福路中的公車停靠站，但疑似未注意交通號誌，遭由南往北的機車飛速撞上。

30歲的劉姓騎士看到王群光來不及煞車，撞上王男後自己摔車，機車往前滑行數10公尺，撞上另輛轎車才停下，王男被撞飛跌落地面，頭部重創。

警方調閱監視器畫面，確認當時交通號誌狀況，初步懷疑王男未注意號誌變換誤闖紅燈，但仍需進一步鑑識。