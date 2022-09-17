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古蹟鐵博館修復 現代工法挨批走樣

記者周彥妤、鄭朝陽／台北17日電
國家鐵道博物館總辦公室門口的「車寄」被裝上玻璃自動門，遭文資人士批評，已失去古蹟原味。（記者周彥妤／攝影）
國家鐵道博物館總辦公室門口的「車寄」被裝上玻璃自動門，遭文資人士批評，已失去古蹟原味。（記者周彥妤／攝影）

繼國定古蹟台南火車站被修壞後，即將轉型國家鐵道博物館的台北機廠，雖名為國定古蹟，但許多地方卻由現代工法取代，已看不到原來風貌，包括改鋪白色大理石的地面、戶外水池被鋪磁磚等，遭批評修得不倫不類。專家直言，國定古蹟地位崇高，與一般歷史建築不同，若任意擦脂抹粉，到底要民眾來看什麼呢？

台北機廠是台灣現存歷史最悠久、規模最完整的鐵道車輛修復工廠。2015年被公告為國定古蹟，2019年文化部籌備成立國家鐵道博物館，啟動修復工程，標榜要以「活的鐵道博物館」樣貌重生。

鐵博館全區約16.97公頃，預計花10年分區修復、分期開放，第一階段先開放總辦公室、員工澡堂、大禮堂與柴電工場周邊等建物，最快2024年秋季第一階段開放，2027年全面開放。

其中臨市民大道的鐵博館總辦公室要率先完成修復，門口有和總統府相同的「車寄」，這種有屋頂的門廊是半戶外空間，讓車輛暫停，供人員上下車時遮陽蔽雨，原始設計沒有大門，如今卻被裝上玻璃自動門，地面也鋪設白色大理石，室內的梁上則裝了冷氣室內機，被文資人士批評「不像是修古蹟，倒像是在做室內設計」。

此外，戶外水池原是日治時期的設計，採素面混凝土工法，如今也縮小尺寸、鋪上磁磚，完全走樣。

國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰指出，「車寄」大門找不到原始設計圖，難以復刻，考慮遊客從「車寄」進入的空間太小，才安裝玻璃自動門。至於地面改鋪大理石，則是考量身障人士進出的地面順平工程。

不過知情人士表示，不只車寄，整個園區都面臨兩派文資委員的不同立場；以興建廁所來說，一派要求融合既有廠區風格，另一派則認為要採現代化風格，藉此呈現新舊不同，以彰顯原有的舊建物。

文資人士嘲諷，鐵博館只是眾多歷史建築與古蹟的縮影，很多老房子好不容易被保存下來，卻以「活化」名義被改得面目全非。

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