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台塑美國路州蓋石化廠 許可證遭撤

編譯季晶晶／綜合17日電

台塑集團在美國路易斯安那州投資94億美元興建石化廠的計畫受阻，因為路州一名法官14日撤銷州政府環保部門所發放的廢氣排放許可證。台塑子公司FG LA於15日發表聲明表示，會上訴。

地方法院法官懷特（Trudy White）認同環保團體Earthjustice請願者的論點，認為路州環境品質部對環境正義分析置之不理，違反了「清潔空氣法」和該部門保護公眾的職責，「經允許後，這座園區將排放大量的空氣汙染物，包括油煙、會形成臭氧的化學物質、有毒空氣汙染物以及溫室氣體」，因而撤銷許可證。

FG LA拿到的許可證，先由路州環境品質部在2020年核發，允許該公司在1000公頃的園區，興建十座化學工廠和四座大型設施。該公司還必須通過另一個審查過程，以繼續進行營建工程。

FG LA則在15日以電郵發出聲明表示，仍有意興建並營運在路州興建提案的石化廠，「我們相信路州環境品質部發放給FG的許可相當充分，該部門在發放這些空氣許可證時，也適當履行保護環境的職責」，該公司「打算根據法官的裁決，尋求所有法律選項，以成功獲得許可」。

路州環境品質部發言人則表示，仍在閱讀法官的判決，並且審視選項。

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