少將進出聲色場所 遭調任陸軍委員

黃忠實少將。（本報資料照片）

陸軍八軍團副指揮官黃忠實少將日前遭檢舉進入疑有女陪侍的「小炒店」，陸軍司令部今晚表示，第八軍團副指揮官黃少將因個人行止，引發外界訾議及討論，即起調任陸軍委員，靜待後續行政調查。同案因「1985」檢舉處置失當人員，亦將檢討疏責，核予適懲。

陸軍司令部對於單位未能善盡保護檢舉人個資 ，造成檢舉人困擾，深表歉意。

陸軍司令部表示，後續將檢討策進，要求各督察部門恪遵「國防部 及所屬機關處理人民陳情案件作業要點」，並加強人員作業紀律，確保當事人權益。

中央社報導，陸軍第八軍團副指揮官黃忠實少將進出情色小吃部，遭民眾拍照並向國軍申訴專線1985檢舉爆料後，就一連接到多通威脅電話，懷疑是軍方洩漏個人資料。

陸軍司令部晚間發布新聞稿表示，黃忠實因個人行為引發外界議論，即日起調任陸軍委員，靜待後續行政調查；另外，同案因1985申訴專線檢舉處置失當人員，也將檢討疏責，給予適當懲處。

陸軍指出，對於單位未能善盡保護檢舉人個資，造成檢舉人困擾，深表歉意；後續將檢討策進，要求各督察部門恪遵「國防部及所屬機關處理人民陳情案件作業要點」，並加強人員作業紀律，確保當事人權益。

依據陸海空軍軍官士官服役條例規定，調任委員、諮議官，屆滿一年未有新職者將直接退伍。