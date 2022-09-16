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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

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3年新低 台幣匯率確立31元新常態

記者巫其倫、葉文義／台北16日電
台幣兌美元連3天走貶，15日終場以31.13元作收，創近3年新低。(本報資料照片)
台幣兌美元連3天走貶，15日終場以31.13元作收，創近3年新低。(本報資料照片)

美國聯準會激進升息警報大作，美元看漲聲浪延續，牽動全球非美貨幣跌勢，15日不僅人民幣匯價大逃殺，亞幣貶勢更是擋不住，台幣兌美元也連3天走貶，終場以31.13元作收，續創近3年新低。

匯銀人士認為，台幣貶值趨勢明確，已確立31元為新常態，且過去20年從未出現一年內貶值逾4元，除非美國劇烈升息停止，台幣才有機會止住貶勢。

台股外資持續匯出，加上央行盤中「參與度」不高，台幣盤中持續貶值，一度觸及31.149元，終場貶4.2分。匯銀人士指出，過去20年來，台幣沒有一年內貶值超過4元的經驗，顯示央行總裁楊金龍有自己的看法，不能用過去經驗來看央行操作。

交易員也說，「不只是台幣在貶，全球都在貶」，包括人民幣、韓元、日圓都一樣，其中反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率跌破「7」關口，這也是自2020年7月以来首次跌破7。

與其他幣別相比，台幣貶幅仍較緩和。匯銀人士說，只要外資沒有停止匯出，台幣跌勢就很難止住，短線將持續朝2019年的前一波台幣低點31.8元測試，若後續貶破此價位，也不排除貶破32元字頭。

值得注意的是，只要美國消費者物價指數（CPI）未降，美國聯準會升息腳步很難停下來，外匯交易員指出，年底美國目標利率將提升至4%，外資不太可能回頭；若美國升息態度仍強勢，台幣將一直蒙受貶值壓力。

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