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大叔遇真愛遊說投資 警勸：和我聊可省20萬

記者石秀華／高雄16日電
高雄溫姓男子網路交友，以為遇真愛，女方遊說他投資黃金致富，警方到銀行勸阻，霸氣對溫說「和我聊可省20萬」，成功阻止溫男匯款。（記者石秀華／翻攝）
高雄溫姓男子網路交友，以為遇真愛，女方遊說他投資黃金致富，警方到銀行勸阻，霸氣對溫說「和我聊可省20萬」，成功阻止溫男匯款。（記者石秀華／翻攝）

高雄市溫姓男子年過50仍單身，認識自稱單親媽網友，對方遊說投資黃金可致富，他信以為真，至銀行匯款20萬至個人帳戶，行員報警，警方查看溫男手機，發現是交友投資詐騙，霸氣：「和我聊，可省20萬」，成功阻止溫落陷阱。

鳳山警分局文山派出所警員江裕農、呂昱宏13日上午11時許，接獲建國路三段一間銀行行員通報，指有男子欲臨櫃將20萬匯入個人帳戶，疑遭詐騙。

警方趕抵銀行，了解溫姓男子（50歲）匯款原由，溫男向警方表示，在網路認識一名自稱是「思雨」的女子，對方是離婚的單親母親；溫男說，因彼此相談甚歡，自己單身也已年過50，和女方交談後，對方給他許多投資建議。

溫男說，女方建議他投資「國際黃金」，他看到新聞投資介紹後，認為可以一試，於是提領20萬積蓄，匯入女方指定的戶頭當投資之用。

警方了解狀況後，向溫男借手機查看，發現是典型的「交友投資詐騙」，警方霸氣阻止：「你現在和我聊天，你可以省很多錢，20萬也可省下」。溫半信半疑地看著警方。

警方解釋，「交友投資詐騙，手法是先以交友的模式讓被害人放下戒心，取得被害人信任後，再一步步詐財，投資的錢都會石沉大海，辛苦錢就回不來，這百分之兩百是詐騙」。警方苦勸剖析後，才讓溫男恍然大悟，打消匯款念頭，保住自己的積蓄。

高市溫姓男子以為遇到網路真愛，女方在對話中極力遊說他投資，被警方戳破騙局。（記者...
高市溫姓男子以為遇到網路真愛，女方在對話中極力遊說他投資，被警方戳破騙局。（記者石秀華／翻攝）

投資 詐騙 手機

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