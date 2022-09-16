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憂鬱症妻恐嚇外遇夫 高院判夫不准離

記者王宏舜／台北16日電
黃姓工程師抱怨妻子易怒，動輒揚言自殺或「同歸於盡」，提離婚訴訟，一審准離，但台灣高等法院民事庭認為他外遇導致妻子憂鬱症，廢棄原判決，駁回離婚請求。（記者王宏舜／攝影）
黃姓工程師抱怨妻子易怒，動輒揚言自殺或「同歸於盡」，提離婚訴訟，一審准離，但台灣高等法院民事庭認為他外遇導致妻子憂鬱症，廢棄原判決，駁回離婚請求。（記者王宏舜／攝影）

黃姓工程師抱怨妻子易怒，精神長期處於不穩定狀態，動輒揚言自殺或「同歸於盡」，他提離婚訴訟，並表示5年前雖曾外遇，但已盡力彌補，妻子卻「放任情緒問題」，他不堪同居虐待。新北地方法院認為黃妻動不動就出言恫嚇，一般人難以忍受，判離婚。黃妻上訴，台灣高等法院認為黃「持續外遇」、不甩病妻，改判不准離婚。

黃姓夫妻2005年結婚，婚後1年妻子即辭掉工作。黃稱家中開銷都由他負擔，但妻子卻個性強硬、易怒，甚至時不時就說要輕生，他相當無奈。黃還舉例，因鄰居早上發出的聲音讓妻子無法睡覺，他竟然凌晨4時跑到頂樓製造噪音報復鄰居；妻子與胞弟吵架，竟在家中揮刀亂剁，他相當害怕。

「我承認曾經外遇」，黃表示這幾年來試圖彌補，但妻子仍時常懷疑他的行蹤，甚至不斷謾罵「姦夫淫婦」，令人身心俱疲。

新北地院認為黃外遇確實不該，但黃妻恫嚇「你記住了，我只有一個人。但你只有一個媽媽。」「還有不要再讓你媽媽落單，因為我不知道下一次我會怎麼對她。」和「順便用鹽酸幫她美容」等言詞，已算是要加害生命、身體，構成不堪同居之虐待。新北地院認為黃妻已是成年人，應選擇善待自己，而不是把自身的疾病歸咎於丈夫、陷入情緒勒索的無限循環，判准離婚。

黃妻不服，上訴高院。她說，丈夫在2017年時突然說要離婚，她才發現他劈腿女同事，因壓力過大她罹患憂鬱症，丈夫明知她情緒不穩，卻利用這一點不停刺激她，她才會有傷己或激烈言論。

妻子說，她因身體不適而住院治療，丈夫不僅不聞不問，還在她出院後搬走，家人目擊丈夫前年11月和一名女子親密逛百貨公司，害她情緒崩潰、憂鬱症加劇。

高院審理後認為，黃姓工程師先外遇而想離婚，妻子因此而深受打擊，近年來為憂鬱症所苦，妻子甚至提議要婚姻諮商，她口出的惡言並不是危及婚姻的關鍵。

明知道妻子有憂鬱症，黃卻要求離婚、搬走分居，甚至還被抓包和其他女子親暱，高院認為黃對婚姻破裂的責任較大，依民法規定不能主動要求離婚，因此廢棄原判決，駁回離婚請求。

憂鬱症 高院

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