確診及居隔者11月26日禁投票 藍白：須尊重投票權

中央流行疫情指揮中心宣布，11月底九合一大選，確診未解隔者、居隔檢疫者，都不能進入投票所投票。(本報資料照片)

九合一大選將於11月26日投票，中選會主委李進勇先前表示，投票日防疫 指引已送到指揮中心待核定，指引與去年5月按照三級防疫標準所做的選務防疫，無任何改變。中央流行疫情 指揮中心發言人莊人祥表示，依通過的指引，確診未解隔者、居隔檢疫者，都不能進入投票所投票。專家及在野黨立委表示，投票權是最重要的基本權利，不宜限制染疫者投票權。

莊人祥表示，目前確診者在檢疫隔離的七天期間都不能進入投票所投票；不過，在四天自主防疫者，須持兩天內的快篩陰性檢測結果，才能外出投票。

莊人祥表示，投票日防疫指引訂定主要還是受限於選舉制度，隔離處與投票所的地點可能相距甚遠，並非依照三級警戒來訂定指引。若為確診者同住家人需要隔離，選擇「零加七」者，可持兩天內快篩陰證明即可投票；若選擇「三加四」前三天卡到投票日就無法進入投票所。

前疾管局局長蘇益仁表示，投票是基本人權，不該限制染疫者的投票權，因應年底選舉，最好的作法是將新冠肺炎從第五類法定傳染病降至第四類，一旦降級就沒有隔離、自主健康管理的問題。可回歸流感重症的做法，僅新冠肺炎的重症患者才需通報，其餘確診者可外出投票。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，投票權是最重要的基本權利，不宜限制染疫者投票權，應視疫情情況，由行政院邀集中選會、衞福部、內政部等相關部會研商，兼顧疫情防治，並確保人民投票權益。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示，完全不理解中選會為何把今年11月大選與去年5月三級警戒標準一致？連疫情指揮中心都已逐步開放國門，並進入後疫情時代，為何選務工作沒有滾動式檢討？是便宜行事、還是有什麼算計考量？沒有依照現在的國情來放寬投票規範，還是以去年標準來執行，就是怠惰。

洪孟楷強調，投票是國人的權利，應該要盡可能讓所有想投票的公民都能有權表達主張，且講了許久的不在籍投票或通訊投票 ，到目前為止，不推動就是不推動，這種行政的傲慢，實在令人無法接受。

民眾黨立委邱臣遠也表示，選舉投票是人民的自由，不能一方面說要跟病毒共存，卻又限制人民投票，非常不合理，呼籲回歸專業評估，不要政治考量。