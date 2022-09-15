台幣貶破31關 熱錢14日匯出8億美元

新台幣匯率貶破31元大關，14日收31.088元。(本報資料照片)

美股 崩跌，拖累台灣股匯市上演大逃殺戲碼。匯銀主管指出，熱錢昨日瘋狂匯出逾8億美元，新台幣匯率 一早就貶破31元大關，最多重貶2.66角，在央行 進場調節下，終場貶值1.98角，收31.088元。

眼見匯價殺至3年低點，出口商加入中央銀行的拋匯陣容，連兩貶並為3年新低，總成交量為17.29億美元。

美國前日晚間公布通膨（CPI）年增率高於預期，市場對聯準會恐暴力升息的憂慮大舉升溫，致全球主要股市大幅下挫。證交所資料顯示，外資昨天賣超逾135億元後大舉落跑，估計全日匯出規模超過8億美元，台股收盤大跌236點，收在14658點。

不樂見新台幣匯率失速貶值的中央銀行，昨天盤中與尾盤均進場調節，加上出口商看到31.15元價位後，連忙進場大賣美元，使新台幣匯率收盤時，貶值金額收斂至2角內。

「老大（指央行）有進場阻貶，但力道不是非常大，畢竟美股前一天跌翻了，總要讓熱錢匯出壓力宣洩，幸好出口商看到價位不錯、進場大賣美元，協助老大收斂新台幣匯率的貶勢」，匯銀主管說。

展望後市，匯銀主管指出，儘管外資仍不改匯出基調，新台幣匯率短期內有機會下探31.5元，不過近期日本中央銀行、中國人民銀行均展現捍衛本國匯價的態度，後續仍須觀察日圓兌美元是否貶破145，以及人民幣兌美元能否守住7字頭大關。

匯銀主管指出，「如果日圓、人民幣都能守住關鍵價位，新台幣匯率就不會太弱，反之，如果其他主要亞幣關卡也失守，新台幣匯率31.5元恐怕也很難守得住。」匯銀主管表示，一旦31.5元失守，下一波恐下探32元大關。