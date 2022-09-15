邊境未開航廈先塞爆 台管控尖峰航班惹議

桃園機場入境旅客擠爆，民航局要求航空公司管控航班量能，引爆旅遊業者不滿。(記者季相儒／攝影)

隨著邊境 檢疫措施逐步放寬，最近桃園機場 入境數明顯增加。日前爆出因防疫 計程車量能不足，入境旅客擠爆機場，交通部民航局日前發函要求航空公司管控航班量能，每日下午3時到晚上7時59分不予增班，消息一出，引爆旅遊業者不滿。

這一、兩個月來，桃機入境人數明顯增加，本月起，居家檢疫「3加4」新制上路，桃機入境恢復率由8.3%提升到10.8%。但不少防疫計程車已退場，疏運量能不足，指揮中心從9月起開放入境旅客可自駕離開機場，同住同一檢疫處所的旅客可共乘防疫車輛。

不過，雖然居檢流程鬆綁，但入境班機落地後，旅客仍有「防疫」步驟，例如排隊受檢、確認入境檢疫表格、領取唾液PCR器具，通關、提領行李後，做完唾液PCR，才能離開機場。

這些入境流程，旅客數少時還能應付，但隨入境旅客數增加，航廈內檢疫動線無法再擴充、防疫計程車又量能不足，塞車景象可想而知。之前就發生入境旅客後為了等防疫計程車，不僅苦候3，4小時，大批旅客更因此塞爆航廈，引發高層關切。

對此，桃機公司員工私下表示，問題在於邊境防疫政策「要開不開」，優化動線能量有限，但高層又指示旅客塞爆機場的情況「不能再發生」，結果就一路延燒到民航機入境座位數控管，最後更管到入境航機落地時段要避開尖峰期，以免入境人潮無法消化。

桃機公司表示，隨著邊境管制措施陸續放寬，近期入境旅客有漸增趨勢，尖峰時段等候時間亦有增長現象，為縮短旅客等候時間，請民航局協調航空公司控管尖峰時段航班，避免同時段湧入過多旅客，以維持旅運品質。此為暫行措施，會配合後續調整開放。

指揮中心昨證實已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但跨境旅遊禁團令仍未解除。指揮中心指揮官王必勝昨天表示，通過指引是為了未來開放做準備，不涉及開放時間或條件，目前本土OmicronBA.5疫情仍上升中，當疫情達高峰、趨勢向下，會更積極規畫開放時程。

至於何時疫情可能趨緩？王必勝日前曾說明，指揮中心設想這波疫情會在9月中下旬達高點，確定疫情趨勢往下2到3周後，才會考慮開放相關邊境措施，預期時間點可能落在十月。屆時不會一口氣全開，從修正「3加4」著手，如改為1人1室、提高每周入境人數、接著考慮將入境檢疫改為「○加七」。

面對入境旅客增加、服務量能不足引民怨，被高層盯上的桃機、交通部沒有向防疫指揮中心積極爭取兼顧防疫與輸運的做法，反而要求航空公司在入境尖峰時段不要增班，外界批評，這種「鋸箭法」簡直就跟漁業署之前去鋸掉法拍船上的樹一樣荒謬。

專家說，真正的關鍵問題在指揮中心這種「要開不開」的邊境檢疫，不去踏實面對疫後全球開放的變化，綁死了業者，也拖垮了經濟復甦力。

桃機入境旅客人次增加是現況，服務量能已不足，邊境卻仍困在政府「要開不開」做半套的態度裡，雖然居家檢疫規範放寬，但機場檢疫並沒有同步簡化，導致入境人數增加便湧現問題。交通部與桃機為避免再出現「讓高層不開心」的塞爆畫面，只想回頭要航空公司不要增班，成了荒謬「源頭管制」。

交通部雖然受限於指揮中心的防疫強度，有其無奈，但入境旅客增加不是突然發生，且是可預期升溫趨勢，至少可以協調、設法增加防疫計程車的量能，緩解入境旅客需求，而不是兩手一攤請民眾多包涵、多體諒。