辦鄭捷案 2法官都意外身亡 引法界討論

台北地院法官陳伯均登山罹難，墜落90公尺深懸崖身亡，搜救人員昨冒險將遺體移出，過程艱辛。(圖：民眾提供)

台北地方法院法官陳伯均之前是新北地檢署檢察官 ，偵辦起訴捷運 隨機殺人案的鄭捷並求處死刑；新北地方法院法官林晏鵬多年前騎單車發生事故往生，也辦過「鄭捷案」，一審時擔任合議庭陪席法官。兩名曾參與案件司法人員先後意外身亡，在法界引起討論。

林晏鵬2015年4月30日上班午休時騎單車外出，被路人發現摔車倒臥在法院附近的土城區石門路上，顱內出血，一直處於昏迷狀態，後住進部立雙和醫院長照 病房，2017年往生。

陳伯均原本是新北地檢署檢察官，2014年偵查「鄭捷案」，起訴鄭並具體求處死刑。後調升主任檢察官，去年轉職後占缺彰化地院，調台北地院辦理家事案件。

陳伯均失聯後，台北地院同仁都十分關切，昨天傳來不幸消息，有法官嘆世事無常，這是「最不想知道的訊息」。司法院長許宗力也表達遺憾與惋惜，指示台北地院尊重家屬意願前提下，協助處理後事。

有法官說，林晏鵬、陳伯均都是優秀法官，卻都因意外身亡；辦鄭捷案是替天行道，是好人，為何會這樣？

鄭捷2014年5月21日在捷運車廂隨機殺死4名乘客，24人輕重傷；一審鄭捷被判處4個死刑，褫奪公權終身，終審判死刑定讞，鄭捷2016年5月10日槍決伏法。