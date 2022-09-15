我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

辦鄭捷案 2法官都意外身亡 引法界討論

台灣新聞組／台北15日電
台北地院法官陳伯均登山罹難，墜落90公尺深懸崖身亡，搜救人員昨冒險將遺體移出，過程艱辛。(圖：民眾提供)
台北地院法官陳伯均登山罹難，墜落90公尺深懸崖身亡，搜救人員昨冒險將遺體移出，過程艱辛。(圖：民眾提供)

台北地方法院法官陳伯均之前是新北地檢署檢察官，偵辦起訴捷運隨機殺人案的鄭捷並求處死刑；新北地方法院法官林晏鵬多年前騎單車發生事故往生，也辦過「鄭捷案」，一審時擔任合議庭陪席法官。兩名曾參與案件司法人員先後意外身亡，在法界引起討論。

林晏鵬2015年4月30日上班午休時騎單車外出，被路人發現摔車倒臥在法院附近的土城區石門路上，顱內出血，一直處於昏迷狀態，後住進部立雙和醫院長照病房，2017年往生。

陳伯均原本是新北地檢署檢察官，2014年偵查「鄭捷案」，起訴鄭並具體求處死刑。後調升主任檢察官，去年轉職後占缺彰化地院，調台北地院辦理家事案件。

陳伯均失聯後，台北地院同仁都十分關切，昨天傳來不幸消息，有法官嘆世事無常，這是「最不想知道的訊息」。司法院長許宗力也表達遺憾與惋惜，指示台北地院尊重家屬意願前提下，協助處理後事。

有法官說，林晏鵬、陳伯均都是優秀法官，卻都因意外身亡；辦鄭捷案是替天行道，是好人，為何會這樣？

鄭捷2014年5月21日在捷運車廂隨機殺死4名乘客，24人輕重傷；一審鄭捷被判處4個死刑，褫奪公權終身，終審判死刑定讞，鄭捷2016年5月10日槍決伏法。

檢察官 捷運 長照

上一則

遠見高峰會專訪／簡立峰：在Google 沒意見就別來開會

下一則

法官陳伯均登山失聯 峭壁下尋獲遺體

延伸閱讀

辦過鄭捷殺人案法官陳伯均 與家人登池有山失聯

辦過鄭捷殺人案法官陳伯均 與家人登池有山失聯
芝華埠紅線捷運喋血 乘客中彈滿身血走出車站 仍未脫險

芝華埠紅線捷運喋血 乘客中彈滿身血走出車站 仍未脫險
芝華埠紅線捷運喋血 乘客車內中彈命危

芝華埠紅線捷運喋血 乘客車內中彈命危
女子海底撈吃火鍋意外身亡 據稱是吃下這種東西後噎著

女子海底撈吃火鍋意外身亡 據稱是吃下這種東西後噎著

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜