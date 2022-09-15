法官陳伯均登山失聯 峭壁下尋獲遺體

台北地院法官陳伯均登山罹難，墜落90公尺深懸崖身亡，搜救人員14日冒險將遺體移出，過程艱辛。(圖：民眾提供)

台北地方法院法官陳伯均登山失聯3天，昨天傳來不幸消息，山搜人員在一處斷崖尋獲遺體，下巴撕裂傷、手部蜷曲，研判迷途失足滑落。搜救人員說，陳墜落處是一處高差90公尺的峭壁，「很難有生還機會」。空勤總隊預計今天進行吊掛，交檢警相驗調查。

陳伯均山難事件引發山友討論，出事地點是池有到品田間被稱為「石瀑」的亂石處，因大批石頭從山上流下來而得名，是一處容易迷路地點；但指標不清楚且落石多，山友呼籲建立明確標誌與布條，防止憾事再發生。

47歲陳伯均11日和妻小共4人挑戰「武陵四秀」的桃山與池有山，當天下午前往池有山途中，陳妻報警先生失聯。搜救人員12日將陳的妻小接下山，搜尋3天，昨天上午7時45分，在三叉營地下切處90公尺深尋獲遺體，仰躺在地。

台中市消防局說，陳伯均墜落處在三叉營地，距離「石瀑」不遠，連日山區降雨，地面濕滑又起霧，都可能是迷途墜谷原因。

山搜人員分析，陳可能走錯路，在濃霧下不小心滑落到峭壁下，當處地形是斷崖，高差達90公尺，「很難生還」。

古姓山友說，「石瀑」面寛達2、30公尺，地形不穩定，難立標示，也無樹可以綁帶，路上雖不危險，「但很容易迷路」；石瀑旁有一個小山口，錯過就容易迷途，會愈走愈慌。

當地居民表示，池有山海拔3000多公尺，濕冷加上半夜5度以下低溫 ，人體容易失溫，且坡面濕滑，易失足滑落。政府「開放山林」後，林務局與國家公園應重新檢視各登山步道 指示牌，尤其池有山多岔路，步道入口、岔路處應綁指引條、導引牌，避免山友迷途。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山說，三叉營地是相對寬廣的稜線，但小徑多，雖設有指示牌，如天候不良能見度降低，還是容易迷失方向。

陳俊山呼籲，一旦迷途，千萬不要下切往河谷方向找路，應往上到稜線或留在原地待援為宜。