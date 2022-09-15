我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

遠見高峰會專訪／簡立峰：在Google 沒意見就別來開會

文／楊瑪利
簡立峰。(圖：遠見雜誌提供)
簡立峰。(圖：遠見雜誌提供)

2020年1月，Google台灣第一位員工、時任台灣董事總經理的簡立峰，57歲宣布退休，離開了服務近15年的 Google。這15年內，Google台灣從一人成長為3000人，成為亞太區不可或缺的研發基地。

許多人好奇，退休兩年多來，簡立峰都在忙什麼？3月初他上《哈佛商業評論》繁體中文版的Podcast頻道《請聽，哈佛管理學！》時笑說：「我希望我太太不要太意外，因為退休這兩年，我到底在做什麼事情，最不清楚的大概就是我太太。」

這兩年多來，他把個人行事曆幾乎「交給別人」，被動安排他的時間。想跟他見面的人，主要透過e-mail聯絡，完全不使用Line、臉書等社群媒體。「所有的見面都不是自己主動安排，有點隨遇而安，相信緣份，」他說。

簡立峰職涯第一個15年，在台大與中央研究院從事研究；第二個15年在Google；現在進入第三個階段，儘管被動安排時間，但仍有重心，就是希望幫台灣新創公司「出海」，打進國際市場。

只當創業家的教練

他觀察，台灣工程師在全世界是有實力的，一些東南亞獨角獸，甚至把研發放在台灣。但過去十幾年來的台灣新創，真正能做大規模的卻鳳毛麟角。

新冠疫情期間，他接受國發會委託，審查七百多家新創公司的紓困案時也發現，台灣大部分新創公司，並沒有把台灣以外的市場當成第一市場，而是想著先在台灣成功，再走到海外。但數位經濟大概需要5000萬人口的市場，台灣才2300多萬人，實在太小，如果不出海，很難成功。

因此，他退休後給自己訂一個目標，希望幫助台灣數位領域的創業家成功出海。如果能有愈來愈多像2021年到日本成功上市的沛星Appier，不僅證明台灣年輕人優秀，也能給台灣帶來新動能，成功轉型為數位經濟。

簡立峰也設了一個很特別的教練模式。

第一， 他指導的對象是新創公司的創辦人，而非公司。他不參與公司營運。

第二， 他只跟創辦人一對一開會，像是個人教練，不會參與公司二個人以上的會議。至於擔任沛星與愛卡拉兩家新創公司的董事，是為了更了解公司營運，以便提供建議給創辦人。

第三， 他都是被動。不主動約創辦人見面。

第四， 他估算最多可擔任約30個創辦人的教練，努力協助他們，直到不需要他為止。

「我把自己當作公共財；一個成功的配角，」簡立峰說，未來兩年他仍計畫持續這樣做。除了分享退休後的工作重心外，簡立峰也分享在數位經濟時代下，包容與協作的重要性。

針對《哈佛商業評論》今年3月號紙本封面故事〈矛盾激發創新〉，簡立峰難得分享他在Google所學到、未曾分享過的經驗。以下是專訪精華：

不只主動，要積極主動

《哈佛商業評論》問（以下簡稱問）：在數位經濟下愈來愈強調協作，要包容多元意見。你在Google，是否體會到包容協作，東西方差異很大？

簡立峰答（以下簡稱答）：我覺得跟產業特殊性有關。我們的強項是製造業，這是階層式產業，由上而下領導，每一個步驟都不能出事，追求良率最高。

但以Google翻譯為例，當時開發只有三個人，人不用多，可是每一個腦袋想法不同，所以困難不在於我該做什麼，而是我們三個人的腦袋如何共創。這種文化強調扁平，剛好跟台灣製造業相反，是由下而上的，這時，協作就更重要。為什麼？因為三個人共創，三個人的目的要被同等尊重，不像製造業是一個老闆的目的，大家去為他實現。

問：台灣的職場文化比較怕衝突，但協作要包容多元意見，是否台灣職場比較難協作

答：我在外商學習的過程發現，台灣人最需要學的一個英文單字，在協作之前，要先學「proactive」（積極主動。主動還不夠，還要積極的主動）。有事情就要反映，有話就要講，有不滿就要說。但說，要有技巧，要說得讓人家願意聽。

在Google工作必須積極主動，否則就沒有能見度，沒人看到你，你就沒有影響力，不會有貢獻。

台灣的教育會假設所有在場的其他人都是權威者，就不敢講自己的話，西方倒過來，你愈不是權威者，愈要急於表達，因為不希望自己的微小聲音被忽略掉。

我以前對所有Google新人訓練時，都先講proactive這個概念，如果要存活下來，不proactive，你就沒有能見度了，就沒有人看到你了，沒有能見度就沒有影響力，沒有影響力就不會有貢獻。

開會是創造知識的過程

問：Google開會文化如何？

答：早期Google員工還沒有那麼多時有一個規定，一個會議最多八個人，大家要勇於表達，超過八個人就不太能表達了。

且我們認為，如果你不表達意見，只是想聽別人發表意見，那看會議紀錄就好，也不必來開會。這是會議管理的概念，會議本身就是知識產出的過程，英文叫「knowledge engineering」。有一個例子很特別，我剛加入Google的第三天，在總部開會，我看他們一直在吵。之後我看會議紀錄，發現兩個創辦人都在那個會議裡面，可是我看不出來誰才是創辦人，這就有趣了。

在Google會議裡，你看不出來誰是老闆，當然這是協作裡頭最極致的。可是最重要是這樣吵歸吵，會議結束，大家就事論事，不會涉及人身攻擊，這是我在西方會議裡頭學到最多的，對事不對人，這很難。可能在台灣的文化裡，如果有人批評你這件事情沒做好，你會覺得是批評你這個人不好，對號入座得很快。

問：你如何養成台灣員工，有Google的協同、開會文化？

答：最好辦法是像培養病毒般，讓它擴散。Google早期幾十位台灣員工，上班後就先送到美國總部去，在那邊沉浸一下，融進那個世界。這樣還不夠，還要派大使從美國總部過來，兩個方向並進，才能把一個新文化在一個新的土地慢慢成長。

問：Google現在還是八個人開會嗎？

答：現在已經很難那麼少人了。可是即便今天沒有辦法像以前開會那麼少人，但資訊的透明度仍然超級高。有一群人開會產生的知識跟結果，其他沒有開會的人也能很快學得到，那麼這開會就很有價值。

Google這一點是不得了的，開會的人都要把會議記錄儘量記好，會議記錄就是協同檔案，大家講的內容直接打上去。這個過程就是一個知識，你的發言內容本身就是你的知識的創造。

比如說設計吸管，要彎多少角度，有多人討論，不同意見會列在上頭，那麼以後的人永遠都知道那個過程。而且爭論不是所謂的0跟1的差別，而是有零點幾的差別。會議記錄不能只有通過、不通過，討論的過程就是論述。

問：在Google，如果主管已經講了意見，但您有不同想法，還敢表達嗎？

答：數據。我們強調數據。在Google，比如說有個人講一個A觀念，你跟他不同，你不能說，我不同意你，這是不被接受的。

舉例來講，如果你覺得應該發展雲端，而不是發展線下產業，可能有人說要發展線下，你就可以告訴他，你看到的數據是雲端成長率比較高，線下成長率已趨緩，如果這是個事實，我們肯定要有不同想法，這是我們訓練的講話技巧。

老闆要學著「沒肩膀」

問：如果兩派意見不同，很難達成共識，怎麼辦？

答：在Google，自我意識很強烈的天才非常多。有高專注、高反應力的亞斯伯格症的人不少。面對這個族群，如果有兩個人意見不同，都讓他們去做。我們一般不say no。

在Google大部分團隊都是這樣，我們很容易起兩個方向，因為我沒有辦法在你們沒有做前，確定誰對誰錯，我們就讓你做。

我以前有兩個在台灣的老外部屬，都非常優秀。一個普林斯頓博士，一個是MIT博士，兩人都想爭取一個主管位置，彼此都覺得自己做得最好，可是我永遠沒辦法為他們決定誰是leader，因為最優秀的人，是自己決定誰是leader。這個有點像歐洲的中世紀騎士，怎麼辦？讓他們自己決鬥。

有一天我就說，你們自己決定誰是leader。他們真的關起門來，兩個人吵了三小時，在一個玻璃屋裡頭，你不知道他們在吵什麼，真的就是面紅耳赤。最後他們在白板上列出來個人的優缺點，分析完後，出來跟我說，他們的決定，誰是leader。

問：他們會不會覺得為何主管不自己做決定，卻讓他們自己廝殺？

答：這個是一好問題，就是如何當成一個沒有肩膀的主管。但你要做沒有肩膀的主管前，要先贏得信賴，不管是合作或協作，最重要是信賴。組織的信賴感建立起來，衝突都不怕。但組織的信賴感如果沒有建立起來，隨時都會翻舊賬。所以我敢這樣做，也是要建立一定的信賴感。

問：這兩個若都是台灣人，是否就做不到？

答：對。可能至少走一個，搞不好走兩個。最多是走三個，連老闆也走了。但這是一個很重要的經驗，就是讓當事者自己解決問題，而不是由老闆來解決問題。

協作有一點就是沒有領導者，每個人都是領導者，它是共創，所以這個領導者本身一定要把最有價值的意見展現出來，不應該私自太快做完決定。

領導力不是「管」出來的

問：你在Google曾一次招募三個台大電機系前三名畢業生，都是頂尖人才，會不會很難管？

答：我從一開始招募的人才都一直是這麼優秀，只是一次把三個最優秀的找進來。早期大概台灣的奧林匹亞金銀銅牌的人才，有三分之二左右都在Google裡了。對頂尖人才，我們通常不用「管」這個字。我在Google時，全世界剛好三個主管上任，一個我，一個印度主管，一個西班牙主管，總部人資主管幫我們上課，說這家公司的人都太優秀，聰明人會自動自發，主管不需要「管」，而是需要領導力，員工才會聽你的。

我們就問他，領導力怎麼產生呢？他笑笑說，領導力不是天生就有的，如果沒有的話，只要做一件事：提供有用的協助。讓你的同事感受到你對他有幫忙，久了就會產生領導力。

我非常受用，因為我是學術出身，在學術圈也不用「管」，而是用啟發（inspire）。這讓我在Google工作，方法很簡單，就是對方的需求是什麼，我能不能幫助他，久了，他們就服你了。(本文由遠見雜誌提供)

【簡立峰小檔案】

現任／Appier沛星互動科技與iKala愛卡拉互動媒體的獨立董事

經歷／Google台灣董事總經理，亦是台灣Google 1號員工。曾任職中央研究院、台灣大學資訊管理系

Google 退休 雲端

上一則

開放半年多 日核災區食品 首驗出微量輻射

下一則

辦鄭捷案 2法官都意外身亡 引法界討論

延伸閱讀

突破南韓封鎖 北韓官媒藉telegram聊天室大外宣

突破南韓封鎖 北韓官媒藉telegram聊天室大外宣
歐盟法院維持Google反壟斷判決 罰款減至41億歐元

歐盟法院維持Google反壟斷判決 罰款減至41億歐元
Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機

Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機
Google與商務部簽署晶片合作研發協議 出資首批生產

Google與商務部簽署晶片合作研發協議 出資首批生產

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜