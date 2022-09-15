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開放半年多 日核災區食品 首驗出微量輻射

記者陳雨鑫／台北15日電

衛福部自今年2月21日起，開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市食品進口半年多，最近驗出首件食品含微量輻射，來自日本群馬縣生產的「蒟蒻粉」，「銫137」及「銫134與銫137總和」為每公斤4.8貝克，雖低於容許量每公斤100貝克，未違規，但食藥署已勸導業者退運銷毀。

衛福部食藥署長吳秀梅說，今年已檢出6件含微量輻射的日本進口食品，此次首度由核災區5縣市驗出，但這6件食品輻射皆未逾台灣加嚴訂定的標準。但依立法院決議，如果進口食品驗出微量輻射，先勸導業者退運，至於是否銷毀食品，則由業者自行決定。

台灣於2016年修正食品中原子塵或放射能汙染容許量標準，碘131在乳品及嬰兒食品的標準為每公斤55貝克，其他食品由每公斤300貝克加嚴至100貝克。銫134與銫137總和在一般食品從每公斤370貝克加嚴至100貝克；乳品及嬰兒食品更加嚴為每公斤50貝克，增訂飲料及包裝水為每公斤10貝克。

其他今年檢出含微量輻射的日本食品，還有冬菇、香菇粉、舞菇片、乾香菇、濃縮藍莓果汁，分別來自鳥取、山形、長野、德島，都檢出微量「銫137」及「銫13與銫137總和」，含量最高為山形的香菇粉，「銫137」及「銫134與銫137總和」為每公斤10.1貝克。

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