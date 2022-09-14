台人赴日 今起可辦電子簽

日本台灣交流協會13日發布最新消息指出，日本時間9月14日12:00（台灣時間上午11:00）起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發。(擷取自日本台灣交流協會網站)

各國邊境 逐漸鬆綁，尤其台灣人熱門的旅遊地點日本 格外備受關注。日本台灣交流協會發布最新消息指出，今天日本中午時間12時（台灣時間上午11時）起，開始試行台灣民眾網上簽證 申請及電子簽證簽發。但旅遊業者說，若到日本還是需要「受付濟證」，且每周入境限額沒放寬，恐還是有量能問題。

因疫情關係，日本政府仍規定，入境日本不僅要先拿到由日方擔保責任者（企業、學校、團體等）發出的受付濟證，要再憑受付濟證以及相關文件，到所在地的日本政府駐處申請入境簽證。但隨著想赴日的民眾變多，讓外館人員人力不堪負荷。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，現在到日本得先到交流協會預約面試，申請預約已排到11月上旬，塞車非常嚴重，日方雖簡化簽證申請程序，改成網上申請，但若日本每周入境限額沒放寬，還是會面臨量能問題，不過預估最快11、12月有機會進一步開放。

山富旅行社指出，民眾要去日本還是得先拿到受付濟證，要有日本旅行社作保，就目前看來，紙本簽證申請要20天左右，改成線上申請多久才核發也不清楚；如果去日本仍困難重重，民眾去日本的意願短時間還是會受限。