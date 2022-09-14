我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

台人赴日 今起可辦電子簽

記者邱瓊玉／台北14日電
日本台灣交流協會13日發布最新消息指出，日本時間9月14日12:00（台灣時間上午11:00）起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發。(擷取自日本台灣交流協會網站)
日本台灣交流協會13日發布最新消息指出，日本時間9月14日12:00（台灣時間上午11:00）起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發。(擷取自日本台灣交流協會網站)

各國邊境逐漸鬆綁，尤其台灣人熱門的旅遊地點日本格外備受關注。日本台灣交流協會發布最新消息指出，今天日本中午時間12時（台灣時間上午11時）起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發。但旅遊業者說，若到日本還是需要「受付濟證」，且每周入境限額沒放寬，恐還是有量能問題。

因疫情關係，日本政府仍規定，入境日本不僅要先拿到由日方擔保責任者（企業、學校、團體等）發出的受付濟證，要再憑受付濟證以及相關文件，到所在地的日本政府駐處申請入境簽證。但隨著想赴日的民眾變多，讓外館人員人力不堪負荷。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，現在到日本得先到交流協會預約面試，申請預約已排到11月上旬，塞車非常嚴重，日方雖簡化簽證申請程序，改成網上申請，但若日本每周入境限額沒放寬，還是會面臨量能問題，不過預估最快11、12月有機會進一步開放。

山富旅行社指出，民眾要去日本還是得先拿到受付濟證，要有日本旅行社作保，就目前看來，紙本簽證申請要20天左右，改成線上申請多久才核發也不清楚；如果去日本仍困難重重，民眾去日本的意願短時間還是會受限。

日本 簽證 邊境

上一則

路透：蕭美琴在雙橡園會晤數十名外國議員 推動制裁中

下一則

國營事業百名考生作弊 砸百萬上榜 舞弊集團5年撈上億

延伸閱讀

美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會

美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會
美國揪台、日、韓組「Chips 4」半導體聯盟 障礙重重

美國揪台、日、韓組「Chips 4」半導體聯盟 障礙重重
網球／約克維奇明年澳網可望參賽 澳洲政府同意解禁

網球／約克維奇明年澳網可望參賽 澳洲政府同意解禁
日本先審BA.5疫苗？ 王必勝：台灣同步

日本先審BA.5疫苗？ 王必勝：台灣同步

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國