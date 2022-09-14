台大醫學院前副院長郭明良 涉賄護航升等起訴

台大醫學院前副院長郭明良團隊，被查出有醫師花錢換論文掛名藉此升等，檢方起訴求重刑。 (本報資料照片)

台大醫學 院前副院長郭明良5年多前被控論文造假，北檢查出他收賄近700萬元(台幣，下同，約22萬4613美元)、護航台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿在研究團隊的11篇論文中掛名，以升等副教授，收賄時間長達12年，其中一篇論文作者蘇振良也收嚴70萬元，三人均依貪汙治罪條例公務員違背職務行、收賄等罪起訴。

這是台大近來繼林智堅 論文抄襲案後，另一起學術倫理醜聞。

郭明良團隊的論文造假案曾重創高教，2016年被國外網站揭露後，嚴孟祿被媒體爆料匯款近700萬給郭明良，質疑他是以錢換取掛名論文共同作者，當時嚴否認、稱兩人間的金錢往來是借款。郭明良後來被認定違反學術倫理、遭台大解聘。

檢方在起訴書中重批，郭明良身居學術要職，掌握教師升等資格審查權限，竟不思自重，變相使教師升等名銜淪為金錢交易客體，接受嚴孟祿不定期匯款建立的長期供養關係，敗壞學術倫理及研究水平，郭供詞避重就輕，建請法官加重其刑。

檢方查出，嚴孟祿1991年起擔任台大醫院婦產部主治醫師，長期從事門診及教學工作，自知無餘力投入研究，但深知欲在台大醫院擔任行政主管以掌控龐大醫療人事資源，不僅需取得博士學位，還要在一定年限內完成升等，取得台大醫學院教授實缺才有資格派任主管職。

起訴書指出，嚴孟祿為湊足升等送審論文最低標準，除參加妻子嚴伶汝在國衛院細胞及系統醫學研究所的研究團隊，更自2002至2014年，長達12年時間內，陸續以開支票 方式，支付給時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長的郭明良，換取郭讓他掛名研究團隊論文的共同作者、第一作者及通訊作者，等於是花錢買論文。

檢方追查，嚴孟祿在相關論文中，不是未實際參與、就是貢獻度名實不符，但郭明良卻利用擔任論文審查小組委員機會護航，讓嚴孟祿在2008年升等為副教授。

檢方追查，郭共收賄16次、收到嚴支付的657萬台幣及美元5000元；另外，曾由郭擔任指導教授的蘇振良，也因曾在論文中讓嚴掛名共同作者、通訊作者、並收70萬元，郭、蘇兩人因而都因收賄罪被起訴。

郭明良另被控與張正琪、蘇振良等人組成的研究團隊以造假論文申請研究費，還遭國外網站指控違法使用圖片，檢方調查後以犯罪嫌疑不足，對郭、張、蘇等人處分不起訴。