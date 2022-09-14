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無告警系統 平溪火車1天2度撞落石 學者：人禍

台灣新聞組／綜合14日電
台鐵平溪線邊坡13日兩度落石，中午第2次落石列車撞上受損，駕駛員和車上8名乘客未受傷。(記者邱瑞杰／翻攝)
台鐵平溪線邊坡13日兩度落石，中午第2次落石列車撞上受損，駕駛員和車上8名乘客未受傷。(記者邱瑞杰／翻攝)

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨晨台鐵平溪支線一列開往菁桐的回送列車，於嶺腳至平溪站間撞上邊坡崩落的巨石，列車排障器受損，所幸並無旅客，司機逃過一劫。未料清運完土石恢復平溪線營運，另一列車中午又在上述事故附近處再撞上又崩落的土石，車上8名乘客幸無人受傷，改搭客運接駁。

中秋連假前，台鐵發生彰化路段號誌異常；連假結束後，台鐵再發生事故。2020年底，台鐵猴硐路段也曾因連日豪雨導致邊坡滑落淹沒鐵軌，當時靠著司機員機警煞停，讓車上400名乘客躲過一劫；台鐵在這起事故後啟動全台邊坡檢測並規畫設置邊坡告警系統，昨天致災的路段雖規畫增設告警系統，但預計年底才完成。

外界批評，該路段邊坡告警系統規畫年底才完成，以致列車無法提前預警煞停，且台鐵首次清除軌道區落石即草率恢復行駛，未再進一步檢視該路段邊坡是否穩定，以致又有列車二度撞上再掉落的土石，若當時土石崩塌面積大，難保列車不會出軌；或若土石剛好掉擊列車，車上乘客恐沒這麼幸運。

台鐵說，昨天清晨近5時，一列未載乘客的回送列車行至土石崩落路段，駕駛發現有落石入侵軌道即煞停，雖車速僅30公里，但仍撞及約50公分乘70公分石塊，因路旁還有逾1公尺、達成人高度的巨石，宜蘭工務段隨即動員搶修，還派挖土機到場清運，約在7時40分將石塊清除，再巡查路線後，近10時恢復通行。

因大雨持續，且該區段屬地質較破碎的陡峭邊坡，一列由菁桐開往八斗子的區間車，中午12時20分在距離清晨事故僅10餘公尺的路段，再次撞到邊坡又掉落的石塊，列車緊急退回平溪。

車上8名乘客有驚無險，改搭公路客運。有乘客說，撞上落石時發出很大聲響，列車嚴重震動並稍有傾斜，「大家還以為要翻車了」。附近居民說，近日颱風雨勢讓附近小山坡土石連同樹木、石塊整片滑落，台鐵昨2次撞擊的落石原逾半個人高，是被列車撞到破裂成數塊。

台鐵隨後預警性封鎖十分、菁桐間路線，總算不再急著通車。台鐵說，今早搶修後也會用空拍機巡視邊坡，研判環境無虞，並視風雨狀況，預計今下午2時再通車。台鐵也說，未來告警系統設置前會增派人力每周巡察邊坡，並增加無人機巡視頻率。

台灣鐵道暨國土規劃學會說，「第一次發生叫意外，第二次發生叫人禍」，台鐵始終無風險管理意識會出大事。

成大交管系主任鄭永祥說，台鐵是全台風險曝光量最高的軌道系統，地震、豪雨、颱風都易對營運造成影響，台鐵應制定氣候變化調適策略，可考慮跟學術單位或氣象機構合作，以降雨量評估路線邊坡崩落風險。尤其平溪線是數十年舊路線，當豪雨或汛期就要增加巡檢，或定期以空拍機比對邊坡地貌的變化，邊坡告警系統也要盡速完工。

鐵道學會說，此事故顯見台鐵自太魯閣號事故後，邊坡風險評估能力仍不足，螺絲至今咬不緊，也不見交通部提出確實可行的維繫民眾安全的方法。

監察院日前才彈劾3位在太魯閣事故中失職的台鐵官員，並點出早在普悠瑪事故後的總體檢未確實改善；昨監察院再糾正交通部及所屬台鐵局、鐵道局，指太魯閣事故的工程管理制度問題。

交通部說，將持續改革台鐵安全；另就監察院所提意見，也會持續檢討改善。

台鐵 檢測 彈劾

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