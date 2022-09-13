偷走上千份資料投靠對手 知名會計所前經理7人被訴

四大會計事務所之一的安永台灣區 關係企業「安永諮詢服務」，陳姓前資深經理等7名員工，涉嫌竊取在安永任內替客戶耗資千萬元建置「客戶資源整合系統計畫專案」中上千筆資料，跳槽至新公司香港 德勤太平洋企業管理諮詢公司台灣分公司。台北地檢署昨將7人依違反營業秘密法、刑法背信罪起訴。

安永是知名國際四大會計師事務所之一，集團除會計、審計、稅務、交易諮詢，也提供企業法律服務。陳等人跳槽的香港德勤太平洋企管諮詢，母集團德勤聯合會計師事務所，也是與安永齊名的四大會計師事務所之一。

安永諮詢的主要業務為德國SAP（思愛普軟體系統）公司國內企業導入顧問。SAP主要產品為企業資源規畫軟體「ERP」，ERP可將企業內部財會、生產製程、倉儲存貨、人力資源等企業資源整合到同一個資訊軟體平台，做成企業資源計畫，以利供應鏈、客戶關係等管理決策資訊統整之用。

檢方調查，2018年6、7月，陳男與SAP專案團隊何姓行政經理分別離職，兩人轉至德勤太平洋企管諮詢任職，不僅協助新東家挖角安永員工，還特地成立通訊軟體群組，指使尚未離職林男等5人，於同年9月離職前，持員工密碼登入安永系統，以下載到隨身碟或上傳至雲端 硬碟方式，竊取上千份安永客製化專案資料。

陳等人下載多家曾經手的電子、電腦及科技公司SAP專案內容及人事資料後，刻意刪除下載紀錄避免追查，並將上述檔案使用和洩漏給德勤太平洋，造成安永諮詢營業秘密外流，形成不公平市場競爭。

檢方認定7人竊取、洩漏前東家營業秘密至新東家使用，雖造成德勤太平洋商業競爭力不當提升，但屬個人行為。

安永聯合會計師事務所昨表示，本案已進入司法程序，靜待司法審理結果。港商德勤太平洋企業管理諮詢公司台灣分公司，截稿前未做出任何回應。