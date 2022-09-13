我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

偷走上千份資料投靠對手 知名會計所前經理7人被訴

記者蔣永佑、賴昭穎／台北13日電

四大會計事務所之一的安永台灣區關係企業「安永諮詢服務」，陳姓前資深經理等7名員工，涉嫌竊取在安永任內替客戶耗資千萬元建置「客戶資源整合系統計畫專案」中上千筆資料，跳槽至新公司香港德勤太平洋企業管理諮詢公司台灣分公司。台北地檢署昨將7人依違反營業秘密法、刑法背信罪起訴。

安永是知名國際四大會計師事務所之一，集團除會計、審計、稅務、交易諮詢，也提供企業法律服務。陳等人跳槽的香港德勤太平洋企管諮詢，母集團德勤聯合會計師事務所，也是與安永齊名的四大會計師事務所之一。

安永諮詢的主要業務為德國SAP（思愛普軟體系統）公司國內企業導入顧問。SAP主要產品為企業資源規畫軟體「ERP」，ERP可將企業內部財會、生產製程、倉儲存貨、人力資源等企業資源整合到同一個資訊軟體平台，做成企業資源計畫，以利供應鏈、客戶關係等管理決策資訊統整之用。

檢方調查，2018年6、7月，陳男與SAP專案團隊何姓行政經理分別離職，兩人轉至德勤太平洋企管諮詢任職，不僅協助新東家挖角安永員工，還特地成立通訊軟體群組，指使尚未離職林男等5人，於同年9月離職前，持員工密碼登入安永系統，以下載到隨身碟或上傳至雲端硬碟方式，竊取上千份安永客製化專案資料。

陳等人下載多家曾經手的電子、電腦及科技公司SAP專案內容及人事資料後，刻意刪除下載紀錄避免追查，並將上述檔案使用和洩漏給德勤太平洋，造成安永諮詢營業秘密外流，形成不公平市場競爭。

檢方認定7人竊取、洩漏前東家營業秘密至新東家使用，雖造成德勤太平洋商業競爭力不當提升，但屬個人行為。

安永聯合會計師事務所昨表示，本案已進入司法程序，靜待司法審理結果。港商德勤太平洋企業管理諮詢公司台灣分公司，截稿前未做出任何回應。

香港 雲端 灣區

上一則

烤肉引發火警祖孫3死惡火 皆吸入性嗆傷

下一則

雲林選舉╱碩論藍質疑造假 劉建國：對手沒招了

延伸閱讀

恒大許家印發聲 9月底前保交樓專案全面復工

恒大許家印發聲 9月底前保交樓專案全面復工
台購美M1A2T戰車 優異性能獲好評 擬部署北部要塞

台購美M1A2T戰車 優異性能獲好評 擬部署北部要塞
香港國安法上路後逾4000教師離職 留者對前景絕望

香港國安法上路後逾4000教師離職 留者對前景絕望
5校再列專案輔導 和春技術學院只能停辦

5校再列專案輔導 和春技術學院只能停辦

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
台指揮中心宣布，9月12日起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國等國民來台享免簽證待遇。圖為搭乘美國航班旅客入境後，填寫相關檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

美、加、紐、澳、歐人士 9/12起入台免簽

2022-09-06 02:29
住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）

台新北永和驚見無頭屍 甫退休大哥為疑凶…鄰居心裡發毛

2022-09-05 12:14
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光