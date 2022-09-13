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辦過鄭捷殺人案法官陳伯均 與家人登池有山失聯

台灣新聞組／台北13日電
台北地院家事庭法官陳伯均登山失聯，警消搜救中。(本報資料照片)
台北地院家事庭法官陳伯均登山失聯，警消搜救中。(本報資料照片)

台北地方法院家事庭法官陳伯均，前天和家人到位於台中市和平區的池有山登山，疑先行向前探路後失聯，家人見他遲遲未歸，通報警、消單位協尋，至昨晚仍未有結果。

台中市消防局表示，陳伯均前天上午和妻子與2名子女登「武陵四秀」的池有山，陳往池有山岔路迷路，要下山找出口，半小時後仍聯絡不上，陳妻報案求救。

台中市消防局第2大隊上山搜尋，也請高山協作協助，前天下午5點多先找到母子3人，帶往新達山屋休息；下午5點28分，山友在附近峭壁上方找到一支疑似陳男的登山杖，搜救隊員昨天早上下切搜尋，找到另一支登山杖，研判陳男應在峭壁附近。

昨天山區下雨起霧，4名消防隊員留在山上紮營繼續搜尋，消防局今早6點將再派隊員帶更多裝備器材上山搜救，預計帶200公尺長繩索以利攀爬救援。

陳伯均司法官訓練所44期結業，在新北地檢署擔任檢察官期間，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷經判死刑定讞後伏法。陳伯均2018年派桃園地檢署主任檢察官，2020年職缺調回新北檢，仍支援在桃檢任職；2021年申請轉任法官，在台北地方法院家事庭任職。

檢察官 捷運

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