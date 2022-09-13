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糗了 颱風天烤肉遇山洪暴發 竟是水安隊主辦

記者林昭彰／新北13日電
民眾爆料颱風天烤肉是紅十字會水安隊主辦的活動。(取材自爆料公社)
民眾爆料颱風天烤肉是紅十字會水安隊主辦的活動。(取材自爆料公社)

昨晚被貼網爆料指責颱風天還到新北市三峽區大豹溪畔烤肉，結果遇到山洪暴發緊急撤離，遭網友罵翻罔顧生命安全的人群，又被爆料竟是平常負責協勤守護水域的「紅十字會水上安全工作大隊」，再被痛批「最壞示範」。

昨晚有人將標題為「大豹溪千鈞一髮之際」或「大豹溪中秋烤肉驚魂記」的影片，發布在爆料公社等臉書社團，拍攝地點在三峽區大豹溪畔蟾蜍山谷烤肉區，畫面中洶湧溪水暴漲迅速漫淹河岸，烤肉群眾倉皇疏散，情況危急，卻還有人想折返搶收隨身物品被勸阻。

隨後大水即沖走帳篷、烤肉架、桌椅等物，景象很嚇人。引發網友怒罵「沒有危機意識」、「這個時候還想救物品，有些人真是低級」、「製造大量漂流垃圾汙染河川」。

隨後便有人爆料說，這是紅十字會水安隊新北市救生員教育服務推廣協會，為教練和志工連辦3天的中秋烤肉活動，又被痛批「身為專業救援團隊，颱風天就該停止事前安排的烤肉活動，不該心存僥倖，親自做了最壞示範」。

不過也有人說，蟾蜍山谷平常就是由水安隊負責協勤，他們都是志工性質，由於擔心中秋連假缺人手，才辦順便辦烤肉活動，鼓勵志工帶親友一起參與，一邊顧溪一邊聯誼，他們對現場環境非常熟悉，都在相對安全位置活動，遇到溪水暴漲迅速撤離，無人受傷，希望各界不要太苛責。

三峽大豹溪12日溪水暴漲，烤肉群眾的帳篷、烤肉用品被水沖走。(取材自爆料公社)
三峽大豹溪12日溪水暴漲，烤肉群眾的帳篷、烤肉用品被水沖走。(取材自爆料公社)
民眾爆料颱風天烤肉是紅十字會水安隊主辦的活動。(取材自爆料公社)
民眾爆料颱風天烤肉是紅十字會水安隊主辦的活動。(取材自爆料公社)
民眾爆料颱風天烤肉是紅十字會水安隊主辦的活動。(取材自爆料公社)
民眾爆料颱風天烤肉是紅十字會水安隊主辦的活動。(取材自爆料公社)
緊急撤離的烤肉群眾，許多人穿著紅十字會水安隊協勤制服。(取材自爆料公社)
緊急撤離的烤肉群眾，許多人穿著紅十字會水安隊協勤制服。(取材自爆料公社)

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