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本土語缺師資、缺教材 百校被迫直播共學

記者趙宥寧／台北13日電
中小學必修本土語缺師資、缺教材，國、高中尤其是重災區。示意圖。(圖：國教署提供)
中小學必修本土語缺師資、缺教材，國、高中尤其是重災區。示意圖。(圖：國教署提供)

中小學這學年起必修本土語，教學現場卻缺師資、缺教材，國、高中尤其是重災區。本報掌握，不少縣市開學了仍無現職師資，仰賴待遇不如代理教師的教學支援人員苦撐，甚至有逾百校連教支人員都找不到，只能直播共學；部分學校都開學3周了，還無客語教科書，只能以教育部部編數位教材印成「影本」應急。

儘管教育部今年寒假培訓5000名國高中現職師考語言認證，但目前台東縣、花蓮縣、嘉義市等6縣市全縣高中均無閩南語現職師資，台南市、南投縣、彰化縣等11縣市高中均無客語現職師資，全靠教支人員頂替。

劉姓教支人員支援國中小每周17節客語海陸腔，最遠通勤時間要半小時；范姓教支人員支援3所國中小、每周11節客語四縣腔，3份工作月收入不超過兩萬，生病請假不僅沒薪水，還要付錢找人代課。

還有學校連教支人員也沒找到，只能靠直播共學。教育部統計，每天有逾100節「雲端」本土課，閩南語以國中94校最多，客語以國中127校最多，原住民族語以國小322校最多，國高中也逾百校；閩東語、台灣手語也有數10校。

台北市有國中教務主任說，開學至今已上兩門客語直播課，由於多校線上同步，光網路、硬體設備就喬很久；彰化女中也缺客語教師，校方坦言，非母語區本就不易找老師。

不只缺師資，還缺教材。有多所國中、高中開學了還無客語教材。據了解，因民間出版社客語教科書直到開學都未通過教育部審定，學校只能緊急改用部編版教材，但部編版印刷不及，導致只能影印應急。

教育部說，國教署透過師資語言認證輔導課程及教支人員培訓提升師資人數，若縣市無本土語現職師，學校已安排教支人員或直播共學。至於客語部編版教材是數位教材，已放到本土教育資源網，為方便師生使用而免費印製紙本配送，因今年高中新生報到晚且需求增，學校希望延長調查時間，致七月底前無法確認需求，但多數已於開學首周配送。

教育部 雲端 原住民

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