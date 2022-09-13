車手世代 台逾萬青少年 去年涉詐欺

去年台灣有超過萬名青少年犯下詐欺，詐欺取代毒品成為最常見觸法類型，許多少年淪為「車手世代」。圖為示意圖。(本報資料照片)

柬埔寨詐騙案猖獗，而近年台灣詐騙集團 也將觸手伸進年輕族群，去年台灣有超過萬名青少年犯下詐欺 ，人數是8年前的2.6倍；詐欺取代毒品成為最常見觸法類型，許多少年淪為「車手世代」。

警政署統計，去年查獲青少年（12歲以上至未滿24歲）嫌疑犯4.2萬人，涉詐欺占比24%最多；本報系聯合報彙整數據發現，2014年涉詐欺青少年嫌疑犯僅3781人，去年暴增為1萬零16人，首度破萬人創歷史新高。此外，去年疫情蔓延導致社會活動減少，詐欺嫌犯人數卻不減反增，較前年微幅增加857人，顯示詐騙集團不受疫情影響，持續透過網路吸收少年。

中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆指出，少年多半為詐欺車手，騎車去提款機領錢，「用最快速度將受騙者匯入的錢提領出來，經過漂白、洗錢或匯至國外，最後轉到主謀的帳戶。」也有一些少年打電話假裝求救，騙取金錢。

他分析，詐騙集團吸收青少年是因為「刑事責任不同」：如果詐欺遭到查獲，法官論罪科刑時，未滿18歲的少年刑事責任會減輕，量刑和裁定會得到較多寬容，採取教育 輔導為主的處罰方式，即使感化教育也僅1至2年，「其處罰力度與人身自由拘束的程度，與成人相比差很多。」

桃園市私立少年之家執行長張進益觀察，近年青少年詐欺增加與社群媒體渲染有關，有詐騙集團在「抖音」貼出賓士車廂塞滿錢的短片，寫著「想賺錢嗎？請密我」，並利用話術如「初犯不會怎樣」，許多缺錢少年因此掉入陷阱。

台北市資深少年隊警官表示，青少年想賺零用錢，加上同儕慫恿而做詐欺；成人車手被抓一、兩次就會評估風險而收手，詐騙集團轉而吸收青少年。他說，詐騙集團在網路刊登訊息，佯裝為負責收錢的正常工作，廣告詞千篇一律「輕鬆好賺」，讓少年趨之若鶩。

嘉義市警局少年隊表示，依偵查實務統計分析，少年淪車手或詐騙集團成員，多數是受金錢誘惑、同儕影響、互相引介，及父母忙於工作，對子女疏於管教所致。