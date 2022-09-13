烤肉引發火警祖孫3死惡火 皆吸入性嗆傷

台南市消防局火調人員昨重返永康區祖孫三死火場，現場燒毀嚴重，勘驗困難。(記者周宗禎／攝影)

台南市永康區前晚發生烤肉引發火警造成祖孫3死，台南市消防局昨天重回火場勘查，找到多孔延長線與許多燒毁電線，但現場燃燒太嚴重，也未找到電烤盤，無法確認起火點是延長線還是牆上插座，將全面清理火場再調查。檢察官 昨天下午相驗，3名死者都因吸入性嗆傷死亡，判定意外，遺體發還。

大火奪走91歲王姓屋主、77歲王妻與2人21歲陳姓外孫女生命；倖存的17歲小孫女說當時肚子餓，想用電烤盤烤肉，突然聽到爆炸聲就看到起火，消防局昨天重返火場勘查，陳姓少女也陪同，沒找到電烤盤。

火災調查科科長蔡旭棋說，現場燃燒太嚴重，客廳電器、電線都燒毁，雖找到延長線，但關鍵電烤盤未尋獲，無法確認多孔延長線是否同時連接多項電器，爆炸起火點是牆上的插座還是延長線也要再鑑定。

台南市消防局火災預防科長邱國禎說，電烤盤屬高功率電熱產品，電源插座應用獨立電源插座，避免與其他電器共用，也盡量不使用延長線連接，以免超載失火。

電烤盤插頭要牢固插入電源插座，以免因接觸不良產生高溫 發生危險，長時間不使用應將電源插頭拔出；另外烤盤不可乾燒，插電時要隨時保持有食物加熱，以免過熱。

很多電線走火意外和民眾使用延長線不當有關，消防局建議購買通過經濟部標準檢驗局（BSMI）安全檢驗通過的延長線，且選擇防脫落設計，以防電器受損；另外可挑選防止過量電流或雷擊損壞的防火延長線，具備過載保護功能，降低電線走火風險。

延長線勿同時連接太多電器使用，養成隨時拔掉電器插頭習慣，電線不可凹折或纏繞，並遠離易燃物品。