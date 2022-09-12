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搞丟智慧表報案 竟接來電催解鎖

記者翁至成、李奕昕／台北12日電
吳女遺失Apple Watch只剩空盒，近一年後接到拾得人來電要求解索，驚訝又無奈。（圖：當事人提供）
吳女遺失Apple Watch只剩空盒，近一年後接到拾得人來電要求解索，驚訝又無奈。（圖：當事人提供）

吳姓女子遺失智慧型手表被撿到派出所，公告期滿無人認領依規定發給拾得人，拾得人打開手表發現被設定「遺失公告」，直接去電請吳女解鎖，還說願貼錢補償「解鎖費」；自己手表變他人所有，個資還有外洩之虞，吳女認為警方處置不當，要請求國家賠償。

警察能否開手機等行動裝置找失主，警政署認為有個資法疑慮，規定不得開啟，但法務部解釋不涉個資法，形成灰色地帶。

吳姓女子去年6月1日上班途中遺失Apple Watch，隔天至新北中和警分局景安派出所報案；員警登記「鐘表」，告知有撿到送來會通知。

6月11日，一名婦人將手表送至中和警分局南勢派出所，員警登錄「智慧型手表」，因登錄品名不同，吳女上網搜尋不到，警方也未做任何處置，今年3月31日公告期滿，手表歸拾得人所有。

5月22日，吳女突接到老婦女兒來電，稱已取得所有權，希望吳女提供4位數密碼，願貼錢補償「解鎖費」。

吳女驚訝拾得人未歸還手表，還來電要求解鎖，她寫信到行政院長、新北市長和警政署長信箱陳情，警方回覆依規不得開啟、公告招領程序無不當。

吳女說，手表未物歸原主，警察還撇清責任，造成她權益受損；她已寫信向監察院陳情，將請求國家賠償。

中和警分局說，警政署2015年10月函文，對拾得手機或行動裝置的失物招領、認領及保管，依法不得開啟查找翻尋、刪除、清空或重置內部檔案；另民法規定警察應招領，但沒義務找失主。

警政署曾函詢適法性疑義，法務部2015年9月函復，警察開手機找尋所有人資訊為招領方法之一，合民法規定，來函所稱警察無法源依據開啟容有誤解；因無蒐集、處理個資，無個資法適用。

警政署仍認為警察沒有被特別授權，開啟有個資法疑慮；2017年12月修訂警察機關辦理拾得遺失物規定，應辨識拾得物明顯外觀以獲知相關資訊或特徵，不得用工具、設備或以其他方法侵入。

警察 個資 手機

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