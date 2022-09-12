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教養失能 高社經家庭孩子也淪陷

記者林奐成、李奕昕／台北12日電

據統計，台灣青少年嫌疑犯人數8年內增加16%，犯罪人口率攀升47%，在經濟富裕國家中罕見，尤其相比美國、英國官方統計，近10年來10至17歲少年的被逮捕率與逮捕件數都減少5成以上。台灣青少年案件為何逆勢增加？專家歸結出3大原因：高社經及新住民家庭紛失能、過動與智能邊緣者遭漠視、社群媒體負面效應。

更生少年關懷協會發現，近5年許多觸法少年並非經濟弱勢，而是來自父母疏於陪伴的雙親家庭。例如，一名大學教授的孩子雖然環境優渥又聰明，但家庭教育失敗，他逃家後竟成為智慧型犯罪的主謀。

該協會秘書長江元凱觀察，部分高社經地位的父母，一味用物質滿足孩子或過度溺愛，不懂得讓孩子學習克服逆境，「家庭極端控制，孩子的需求遭到忽略，父母按照自身認知去教養，孩子被故障的機器人養大」。

桃園市私立少年之家執行長張進益分析觸法少年背景，發現「中低收入戶」孩子犯罪率最高，因經濟能力不高不低，羨慕別人物質條件，遭到引誘容易走偏。此外，桃園少年之家約4成觸法少年來自新住民家庭，都有溺愛和以金錢滿足孩子的問題，政府卻長期漠視。

雲林地院主任調查保護官謝嘉仁指出，部分青少年的成長過程扭曲或有天生「器質性腦傷」，導致過動及人格或精神違常特質；這類少年占5%到10，一旦與父母及同學相處不融洽，可能往校外發展遭幫派吸收。

收容觸法少年的屏東亞當學園主任黃英信發現許多個案易過動、衝動與注意力不足，學校老師缺乏教導他們的專業能力；過動少年遭忽略，無法培養正向人際關係而走偏，「1/3院生有此問題，衝動時拿椅子砸玻璃，非常棘手。」

「犯罪增加的另一原因是網路普及」，謝嘉仁指出，以往沒有網路，青少年不易接觸真實社會，但現在透過網路，青少年直接與社會接軌，與網路有關的犯罪占3成以上，包括：遭詐欺集團利誘當取款車手或提供帳戶、上傳猥褻圖片、公然侮辱、利用網路賭博及糾眾鬥毆。此外，不少詐騙集團利用抖音等社群媒體利誘少年上鉤，也是網路帶來的負面效應。

警政署回應，少年法治觀念薄弱，抱持不勞而獲心態，加入詐騙集團當車手，憂心愈來愈多下一代誤入歧途，形成社會問題，強調防制少年犯罪應先預防偏差行為，透過教育、社政、衛生、警政、司法系統及早導正；發現少年涉及幫派、毒品、詐欺等行為，加強向上溯源，防堵毒品新生人口。

詐騙集團 社群媒體 毒品

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