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台鐵恢復正常 號誌干擾源還在追

記者吳姿賢、林宛諭、劉明岩／台北12日電
台鐵號誌故障，衝擊西部幹線秋節連假疏運，有部分車次誤點。（記者許正宏／攝影）
台鐵號誌故障，衝擊西部幹線秋節連假疏運，有部分車次誤點。（記者許正宏／攝影）

台鐵中秋連假疏運出包，因花壇至員林號誌故障引發列車大誤點。台鐵總算找出是電力系統異常洩漏低頻波，導致計軸器遭干擾異常，11日凌晨緊急修復，加裝低頻波阻隔設備後，已恢復正常通行。儘管該路段在收假日總算如常，但8到10日3天仍致7.7萬人次遭延誤，且至今還未找到低頻波的干擾源。

台鐵表示，12日起將全面重新盤點、清查全台號誌及計軸器，查看是否有其他潛在風險，並加強維修保養。

台鐵花壇至員林間的號誌自9月8日上午7時20分起持續故障，計軸器無法偵測到列車訊息，系統自動顯示紅燈，共有3個平交道柵欄無法升降，期間更換計軸器核心系統、接地線，行車一度恢復正常，但未料沒多久又故障，連3天影響行車。

交通部說，檢修期間發現不明雜散電流干擾計軸器，在號誌故障約6公里範圍內逐一清查，最後縮小範圍將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道間號誌電纜，只要遇列車通過，迴流電流造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

台鐵11日凌晨抽換上述重點路段的號誌電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護等，首班車凌晨5時9分起號誌逐漸恢復正常行車，但上午仍有零星班次誤點；下午也傳出有普悠瑪列車到花壇站後突然卡住，台鐵坦言仍有不穩定，但可很快復原。

台鐵得盡快找出干擾源並排除，才能真正解除危機。台鐵說，中華電信已協助檢測干擾源，初步判斷不是手機電信傳輸的高頻，而是來自家庭或商業用電的低頻，但還要進一步確認，並持續探討為何該路段會有干擾環境。

台鐵 檢測 手機

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