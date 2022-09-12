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金庸百歲改版 集資3天破500萬

記者陳宛茜／台北12日電
遠流計畫三年內重新出版金庸全集，由射鵰三部曲打頭陣。（圖：遠流提供）
遠流計畫三年內重新出版金庸全集，由射鵰三部曲打頭陣。（圖：遠流提供）

2024年是金庸冥誕百歲，遠流啟動為期3年的「金庸作品集平裝改版計畫」，3年內將重新出版36冊金庸作品，10月將率先出版最受歡迎的「射鵰三部曲」：射鵰英雄傳、神鵰俠侶和倚天屠龍記。7日發布此計畫的集資預購「永恆金庸．無限江湖」後，3天內集資金額就破500萬台幣（約16.2萬美元），顯見金庸魅力不減。

不過，遠流此次大規模改版重出的金庸作品，並非其生前最後一次修改、自認最滿意的「三版金庸」，而是1986年完成的「二版金庸」。

遠流出版社企畫主任廖宏霖說，此次改版是以1986年遠流取得授權與網片印行的金庸二版全面精校，此版本一直都是最受讀者歡迎的版本。此次改版亮點，包括全面汰換傳統印刷網片、升級印刷技術，以及現代觀點的裝幀設計與編輯地毯式的全面精校。遠流也將原版「連城訣」的傳統印刷網片再製為贈品，400個名額預購一開跑便秒殺。

金庸作品共三版本。第一版是1955年到1972年的「舊版」，主要在報紙連載、也做單行本發行。當時金庸一邊寫武俠連載、一邊寫社論，還忙於辦報，情節串連難免忙中有錯、人物性格也未臻滿意。

1970年，當金庸最後一部武俠作品「鹿鼎記」還在創作連載時，金庸花了10年時間修訂15部小說、推出金庸作品集。此一版本被稱為二版或新版、修訂版。

1999年，金庸再度提筆重修作品，稱為三版或新修版、世紀新修版。金庸本來只想修正二版被金迷指出的明顯錯誤，如黃蓉年紀忽大忽小，沒想到一提筆便不可收拾、愈修愈多，好幾位男角都從專情被改為濫情。其中尤以黃藥師愛上梅超風、段譽和王語嫣分手等修改，令金迷震驚心碎。金庸本來還打算讓「鹿鼎記」中的韋小寶7個老婆一一跑掉，但因專注攻讀劍橋大學歷史碩博士，韋小寶這才保住了7個老婆。

金庸三版雖於2005年完工並出版，但從市面上流通版本的銷售量來說，多數金迷仍忠於二版。

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