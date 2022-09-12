詐欺、毒品 青少年犯罪率8年增47%

少子化的台灣，青少年變少，觸法的卻變多，不但危害治安，更是國家發展危機。（記者林奐成／攝影）

日前台人求職被誘騙到柬埔寨，少年相關觸法問題引起關注。「當車手運送包裹最多可以拿5000元（約162美元），我抵抗不住誘惑就做了。」少年國柱（化名）年僅16歲，身上卻已背著5條詐欺 和竊盜罪，少年法庭判他離家，住進安置機構接受輔導。除了國柱之外，全台更有許多觸法少年反覆進出矯正學校，成為「二感少年」。

警政數據顯示，近8年間青少年人口（12歲以上至未滿24歲）銳減81萬，但青少年嫌疑犯卻增加16%，從2014年3.6萬人增至去年4.2萬人，以詐欺及毒品 為最大宗。若將範圍縮小至12歲至未滿18歲的少年，近3年平均每年查獲約1萬人犯罪。

雲林地方法院主任調查保護官謝嘉仁表示，平均一年要調查約100件少年案件，負責60名保護管束個案，「人口減少，可是少年法庭的案件沒有減少，反而增加，問題很嚴重」。

青少年變少，卻有更多人觸法，使得「青少年犯罪人口率」8年內攀升47%，即使近兩年疫情 導致社會活動減少，該比率仍持續上升。在少子化與到處缺工的台灣，青少年案件劇增不僅危害治安，更嚴重減損青年勞動力，形成國家發展危機。

監察委員葉大華分析，青少年因觸法進入司法體系，若在矯正機構未獲妥善輔導，反而接觸更負面人際網絡，將一再觸法形成「旋轉門效應」。

南投陳綢兒少家園主任徐瑜則說，「智能邊緣」孩子的認知、記憶或邏輯能力不佳，卻長期遭到漠視因而觸法，社會沒有適當安置機構可收容，「社會安全網有漏洞，身心障礙孩子竟無處可去，安全網變流刺網」。