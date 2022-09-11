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海德堡權勢性騷案補破網 外交部將建性別急難救助機制

記者侯俐安／台北11日電
立委范雲、駐德大使謝志偉及外交部上周視訊會議並提出建議，外交部允諾四方向，將建立海外國人性別事件急難救助機制。(圖／范雲辦公室提供)
立委范雲、駐德大使謝志偉及外交部上周視訊會議並提出建議，外交部允諾四方向，將建立海外國人性別事件急難救助機制。(圖／范雲辦公室提供)

今年初德國海德堡僑圈爆發詮釋性騷事件，旅德教師吳品瑜揭露此事後奔波訴求設立第三方公正獨立的「性暴力受害人協助機制」。民進黨立委范雲上周與外交部、駐德代表謝志偉開會並提出建議，外交部允諾四方向，將建立海外國人性別事件急難救助機制，試辦四個月後將擴大至各駐外館處。

今年2月僑委會協輔設置的德國海德堡台灣華語文學習中心成立，吳品瑜指控該中心副主任王志宏曾在十多年內涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉也被捲入，引發軒然大波。本報也訪問多名受害者，直指官官相護之下的剝削。7月時，僑委會以疫情為由，將海德堡中心除名。

事隔半年，吳品瑜在公共政策網路平台，訴求設立第三方公正獨立的「性暴力受害人協助機制」，獲得兩千多人附議。上周三，范雲向外交部、謝志偉提出建議獲得同意，外交部將建立海外國人性別事件急難救助機制。

四大方向包含建立24小時急難救助專線人員SOP；外交部領事局及各駐外館處官網增設各國「性別暴力保護機構」欄位，協助了解當地法律、資源；另將投入必要人力資源，與在地社福組織建立連結，建立協助管道；同時提供新進與外派人員性平知能訓練，增加外交學院課程。

范雲表示，過去外交部並未提供系統性訓練，經海德堡事件後，謝志偉坦言駐外單位對性平事件訓練不足，應透過制度性改善、建立救助機制，讓國人在外受到侵害時，駐外館能及時給予協助。外交部也將以四個月時間辦理後，擴大到各駐外館。

對此，吳品瑜提醒，設立機制後，最關鍵的是「誰來執行？」權勢性騷往往來自盤根錯節的關係，在僑圈更是如此，也讓受害者更無力發聲，無權無勢只能等著被剝削，「要釜底抽薪，關鍵還是在人」，誰來接住受害者？要破除共犯結構，執行者必須是完全獨立於僑圈之外的當地律師。

旅德台人林曉菁則說，英國、奧地利等國駐外館處，會針對不同國家列出所需資訊，並有專人協助；在制度改進上，仍需更多努力。

性騷 德國 疫情

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