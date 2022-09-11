「買不到啦」 慈濟買疫苗 政商大老曾勸別費勁

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，圖為第13批約93.83萬劑，去年11月25日清晨由中華航空公司班機從德國法蘭克福運抵桃園機場，桃園航勤裝卸人員卸載裝著疫苗的冷凍貨盤。(本報資料照片)

去年慈濟基金會、台積電 、鴻海暨永齡基金會共同捐贈BNT疫苗 1500萬劑，陪伴全民對抗疫情。慈濟疫苗採購推手、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天首度在國際慈濟人醫年會說明購買過程與艱辛，當時政界、商界許多大老紛紛提醒，「買不到，不要白費力氣。」但慈濟本於人道救援而堅持，最後順利買到疫苗，讓民眾安心接種。

顏博文表示，去年5月中旬，他從許多管道得知，政府雖有採購新冠疫苗，但因各國都在搶購而面臨困難，慈濟經證嚴法師同意後計畫採購疫苗。在決定要採購後，顏博文就接到來自政界、工商業界等大老的電話，都說「買不到的，不要浪費力氣」，原來許多工商大老都想買疫苗，但都被政府勸阻，或說政府自有安排；指揮中心也不斷說明，這是政府權限，而政府並未授權，甚至有官員告訴他「這件事情不用想了。」

但慈濟是慈善團體，著重人道救援，顏博文說，慈濟沒有政治目的，只想幫助台灣人取得疫苗。於是多方搜尋管道，透過一名「慈青」協助，確認有採買機會。最後由慈濟、台積電、鴻海共同採購1500萬劑BNT疫苗，慈濟負責其中500萬劑，付出約1.75億美元。

亞洲區BNT疫苗代理權屬於上海復星，牽動兩岸敏感神經，顏博文說，經協商後，最終新聞稿以中、英文並陳，且疫苗外包裝不可有中文標籤「復必泰」字樣，但首批BNT疫苗到貨時，部分疫苗標籤仍印有「復必泰」字樣且懸掛布條，因此疫苗到貨時，慈濟人先上飛機貨艙將「復必泰」布條扯掉，政府才簽收。