獸父一年硬上10次 13歲繼女崩潰逃家 法院判他15年

桃園市一名繼父一年內性侵繼女多達10次，遭重判15年。(示意圖：ingimage)

桃園市一名男子自2020年至2021年間，趁家中無人性侵 當時年僅13歲的繼女，無視她反抗拒絕，數度猥褻、性侵得逞，事後她逃家告訴同學家長，才揭發獸行；法院痛斥男子罔顧受害人身心發展，依10個家暴 強制性交罪判有期徒刑15年，可上訴。

檢警調查，受害女子（案發時13歲）與繼父同住在桃園市中壢區，男子卻在2020年12月4日到2021年6月3日期間，罔顧人倫，到女子房內撫摸她撫摸胸部、下體，再性侵得逞，前後多達10次。

少女不堪受辱，2021年6月4日、最後一次受暴隔天逃家，投靠同學時將案情告訴家長並報警，全案才曝光；少女經社福機構協助，搬出家中。

男子到案後坦承犯案，經檢警核對驗傷診斷書、案發現場照片等，性侵事證明確。法院認為，男子首次犯罪時少女僅13歲，其餘9次犯罪則都滿14歲，除首次犯罪外，都須依兒童及少年福利 與權益保障法規定加重其刑。

法官審酌，男子明知少女年幼，僅為滿足一己私慾，罔顧少女身心發展感受而犯強制性交，無視她性自主決定權，對人格及身心健全發展影響甚大，應嚴加譴責，依對未滿14歲女子犯強制性交罪處有期徒刑7年7月，又以成年人故意對少年犯強制性交等9罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑15年。全案可上訴。