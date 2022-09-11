數位專法卡關 新身分證不排除無晶片版先行

新式數位身分證（New eID）示意圖。(本報資料照片)

由於輿論反彈，行政院去年初宣布暫緩換發「新式數位身分證」，內政部 長徐國勇去年底允諾，下會期提出專法，但至今尚未提出。據瞭解，行政院副院長沈榮津召集六次專案小組會商，皆未達成共識，但若決定不推數位身分證，不排除先換發無晶片 的新式身分證。

行政院會去年1議，暫停數位身分證換發作業，將待訂定專法、取得社會共識後，再依法辦理。據指出，沈榮津召集專案小組會議，討論到針對身分證材質是否提供民眾無晶片選擇權及卡面資料項目等議題，因專法遲遲卡關，傳出若數位身分證無法推動，擬先換發不含晶片的新式身分證，但內政部仍在內部討論階段。

國民黨 立委洪孟楷說，當初數位身分證推動前，各界就有很多質疑，包括個資外露、資訊安全等問題，內政部不聽外界批評，行政部門才暫緩推動。

他說，若新式身分證拿掉晶片，根本就是「脫褲子放屁」，無法發揮當初設定數位身分證的功能，還有必要換發新式身分證嗎？

內政部官員指出，數位身分證政策目前仍在討論階段，即便暫緩推動，仍可能討論先換發無晶片的新式身分證，但新身分證的卡面資訊欄位是否要調整，也需要討論，待取得共識後再宣布。