黑白集／號誌類罷工 要台鐵不出包太難？

台鐵彰化自7日就發生號誌故障，連日來造成數百班列車延誤，超過7萬名旅客受影響，月台上擠滿候車民眾。(圖：民眾黃敏學提供)

中秋連假台鐵 大誤點，史上最嚴重的號誌故障，影響了近七萬名旅客的行程。難道「台鐵不出包」，還要繼續成為台灣人民的懸念？

連續三天大誤點，提醒了大家，原來台鐵會罷工 的不只是工會，還有設施號誌。台鐵工會放話秋節和國慶罷工，行政院和交通部宣布明年加薪就擺平了；但鐵路號誌設施沒人理，它就選在中秋連假前開始「類罷工」。這回，交通部連「類火車」都沒備案，苦了幾萬名受困月台的旅客。

台鐵指大誤點從8日上午開始，9日中午一度宣布雙線恢復正常，隨即又發生故障；三天四次故障，反覆搶修，系統呈間歇性不穩定狀態。可能的原因包括計軸器。台鐵說計軸器壽命有15年，已使用八年，現在正好到應做精密檢查時間。交通部長王國材則對計軸器竟無備援感到「不可思議」。

王國材的不可思議，讓人不可思議。據報導，9月5日員林到大村段即曾出現平交道號誌異常，以致班車誤點、人車卡平交道。換言之，設備可能已經壞了五天，問題卻不受重視。而面對中秋連假疏運，台鐵無備料、無備援，更無備案，這神經未免太大條。

不久前台鐵135歲生日，局長杜微期許今年台鐵準點率超過九成五，盼創歷史新高。但事故不斷、誤點不變，叫台鐵不出包，太奢侈嗎？