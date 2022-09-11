中秋聯歡辣妹對長者跳豔舞 桃園榮家檢討

桃園榮家中秋活動請女舞者表演，尺度驚人，引發網路熱議。(記者朱冠諭／翻攝)

桃園榮民之家為緩解長輩過節「孤獨感」，相隔兩年舉辦中秋晚會，找來勁歌熱舞團，舞者於熱舞過程中以大膽動作祝福長輩「身體健康」，一位身穿性感內衣辣妹，在一群長者面前熱舞，甚至拉著其中一名長者的手覆蓋在她的胸部上，影片傳出引發各方爭議。

專家表示，長照 與安養機構舉辦活動大多以改善失能為主，緩解孤獨感應朝「長期陪伴」關係著手，但難度更高，對機構是大挑戰。

對影片引發外界關注，桃園榮家表示，節慶活動因應長輩需求舉辦，但舞者太熱情引發輿論討論，將會檢討，「孤寂是行動不便或年邁長者普遍的心理特徵」。

桃園榮家指出，榮家長輩參與一般公益活動時，大多意興闌珊，但今年中秋晚會是相隔兩年首度舉辦實體活動，長輩都相當期待，過去也曾舉辦唱跳活動，藉歡樂氣氛傳遞溫暖，打破長者的疏離感。

專家表示，不少長者以安養或長照機構為家，但礙於失能等因素，無法自由行動，機構舉辦活動多希望能滿足住民需求，相關評鑑也特別強調「住民滿意度」，目前部分安養中心每個月有一次「快樂餐」，便是應長輩要求，讓長輩吃想吃的食物，如炸雞等。

關渡醫院院長陳亮恭表示，對安養機構長輩而言，舉辦活動是滋潤生活相當重要的環節，如上班族需要休假，但通常機構提供的活動單一且無聊，特別大型節日多舉辦制式活動，活動後可能帶來更大的失落感，因為長輩需要「長期陪伴的關係」，建議可朝多元方式舉辦活動，增加不同類型，探索長輩需求，不應只在大型節日才辦。

三軍總醫院老年醫學 科主任謝嘉娟表示，雖年紀增長、荷爾蒙變化，但老年人仍希望有親吻、擁抱等肢體接觸，滿足身體與心靈；喪偶或單身長者會透過社團活動，認識其他單身男性或女性，後輩應以開放態度對待。