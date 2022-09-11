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台鐵號誌大故障 連修3天史上搶修最久 影響逾7萬旅客

台灣新聞組／台北11日電
台鐵花壇員林間號誌故障，導致平交道無法正常運作，行經該路段的車輛只能繞道行駛。(記者黃仲裕／攝影)
台鐵花壇員林間號誌故障，導致平交道無法正常運作，行經該路段的車輛只能繞道行駛。(記者黃仲裕／攝影)

台鐵花壇到員林段號誌故障三天，直到昨晚仍在搶修，嚴重衝擊台鐵西部幹線秋節連假疏運，三天下來，累計逾344班次列車誤點，超過七萬名旅客的中秋行程被耽擱，也創下台鐵號誌最久維修紀錄。有民眾一等兩個小時才搭上車，有人則是接駁出問題，個個抱怨連連。

交通部長王國材直言，這是台鐵最嚴重的一次號誌故障事件。台鐵說，昨以徒步方式巡軌，發現該路段在列車通過時，迴流電流可能造成干擾，導致號誌系統不穩故障，昨深夜收班後將更換高規格電纜，目標今天收假日恢復正常運行。

台鐵8日上午發生號誌故障事件，原以為最多幾個小時就排除，未料竟陷入故障修復無限循環，西部幹線列車班次大亂，對號車平均每班誤點40至70分鐘，區間車則延誤長達一個小時以上，甚至有多班區間車誤點逾兩個小時，導致返鄉出遊民眾行程大亂。

據了解，號誌8日故障時，台鐵陸續將計軸器核心系統、計軸纜線及接地線都全部換新，期間平交道也一度能正常運作，但維持不了多久又再度故障，系統時好時壞。交通部政務次長胡湘麟及杜微緊急南下，到場了解情形，不僅請原廠西門子維修人員到場協助，還找來高科大學者、台鐵退休資深電務專家等，到場抓問題。

台鐵直言，幾乎能換的全都換新的，最後改以人員徒步巡軌方式，逐一盤查約六公里的路段，總算發現該路段在列車通過時，迴流電流可能造成干擾，形成「突波」傳回機房，影響號誌系統不穩定而故障。

台鐵表示，這次事件是歷來最嚴重的一起號誌故障事件，以往很快就能排除異常，頂多一天內就能修復，但這次故障卻長達三天，是台鐵歷年修最久的號誌異常事件。台鐵上次發生號誌嚴重故障事件是在2007年，當時七堵站號誌故障，有10萬旅客受影響，但延誤時間3578分鐘，這次卻長達1萬4856分鐘。

彰化花壇至員林間的鐵路交通號誌自七日上午故障，造成柵欄無法升起等故障，只能封閉過溝四港、中正西路、擺塘共三處平交道，駕駛人見道路封閉就轉向離開，附近商家生意冷冷清清，大發牢騷。

台鐵彰化站是山海線交會大站，昨天無論北上或南下，車次延誤從幾分鐘到兩個小時不等，月台站擠滿候車人潮，不少乘客乾脆「有車就先上」。

劉姓學生說，台中新烏日站到永靖站，平日搭火車時間約40分鐘，昨天車速慢，等車又久，花了兩個多小時才到員林站，他決定放棄再搭火車，請家人開車接他回家。

台鐵號誌出包 史上修最久 製表／盧逸峰
台鐵號誌出包 史上修最久 製表／盧逸峰
台鐵西部幹線秋節連假疏運受嚴重衝擊，對號車平均每班誤點40至70分鐘，還有多班區...
台鐵西部幹線秋節連假疏運受嚴重衝擊，對號車平均每班誤點40至70分鐘，還有多班區間車延誤超過兩小時。(記者黃仲裕／攝影)
台鐵花壇員林間號誌故障導致火車無法正常行駛，工程人員在中秋假期間持續搶修，仍無法...
台鐵花壇員林間號誌故障導致火車無法正常行駛，工程人員在中秋假期間持續搶修，仍無法完全修復。(記者黃仲裕／攝影)

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