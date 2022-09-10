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電池批發店火警 消防局出動24車 救不回屋主夫妻

記者石秀華、王昭月／高雄10日電
高市鳳山區建國路三段的一棟透天電池批發店10日上午傳火警，店前堆滿電池用品，屋主雙雙不治。（圖：讀者提供）
高市鳳山區建國路三段的一棟透天電池批發店10日上午傳火警，店前堆滿電池用品，屋主雙雙不治。（圖：讀者提供）

高雄市鳳山區今天上午6時34分許傳出火警，位於建國路三段的一棟透天電池批發店竄出火苗，因店前堆放大量電池用品，消防局出動24車55人前往搶救，先在4樓救出被濃煙嗆傷的33歲的胡姓女子，另在3樓往4樓樓梯口救出已昏迷的胡女60多歲父母，雖緊急送醫搶救，仍宣告不治。

警消調查，位於建國路三段的一棟4樓透天電池批發店今天上午6時34分許傳出火警，一樓冒出火煙，消防局立即出動24車55人前往搶救，當時報案的33歲胡姓女子人受困在4樓，報案指稱她和及父母分住3樓和4樓層，沒看到父母逃出，叫了也沒回應。

119執勤員保持和胡女不間斷通話，線上指導胡女先關門，避難待救並持續安撫情緒。消防人員抵達現場時，見一樓有煙冒出，店門口堆放大量電池堆積物，立即佈署水線搶救，並同步以雲梯車升梯救援。

消防人員將胡女救出，另在3樓通往4樓的樓梯口發現胡女63歲的母親和67歲的父親已倒臥地上，意識昏迷，雖緊急送往長庚和國軍802醫院治療，但胡女父母仍雙雙宣告不治；現場火勢於20分鐘內撲滅，詳細起火原因由警消調查中。

高雄市鳳山區建國路三段的一棟透天電池批發店，10日中秋節上午竄出火苗，3人受困，...
高雄市鳳山區建國路三段的一棟透天電池批發店，10日中秋節上午竄出火苗，3人受困，消防員先救出被嗆傷的胡姓女子，胡女父母昏迷送醫搶救，雙雙宣告不治。（圖：讀者提供）
高市鳳山區建國路三段的一棟透天電池批發店10日上午竄出火苗，消防員先救出被嗆傷的...
高市鳳山區建國路三段的一棟透天電池批發店10日上午竄出火苗，消防員先救出被嗆傷的胡姓女子，胡女父母昏迷送醫搶救，雙雙宣告不治。（圖：讀者提供）

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