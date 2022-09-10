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修好又壞…台鐵號誌2天壞3次 延誤5萬人 交長道歉

記者盧逸峰、簡慧珍／台北10日電
台鐵由於號誌及計軸器系統故障，9日下午又導致部分車次被延誤，台北車站持續消化中秋節搭車的旅客。（記者林澔一／攝影）
台鐵由於號誌及計軸器系統故障，9日下午又導致部分車次被延誤，台北車站持續消化中秋節搭車的旅客。（記者林澔一／攝影）

台鐵彰化員林至花壇間的號誌及計軸器系統前天上午故障，平交道無法正常運作，導致上下行車班次平均延誤20至40分鐘不等，異常狀況直到昨中午才修復，不料下午1時許又再度出現異常，直到下午近5時才修復，但晚間6時過後又再度故障，台鐵短短兩天一連三次故障，嚴重衝擊秋節鐵道疏運，逾5萬名旅客受影響。

交通部長王國材昨為此致歉，坦言這是台鐵近期較嚴重的故障，要求台鐵針對老舊設備檢討改善，並盡快建立備援系統。台鐵則說，目前系統仍在調校中，確實不太穩定，時好時壞，目標是今恢復正常。

台鐵員林至花壇段，前天上午7時許就傳出號誌故障，台鐵深夜收班後更換計軸電纜，原以為能恢復正常，但直到昨日上午卻依舊故障，台鐵緊急派員搶修，好不容易中午宣告雙線恢復正常號誌行車，但不到兩小時又再度異常。

台鐵為此更換計軸器主機系統卡版，也請原廠西門子到場協助，幾經調校後昨傍晚「再次」宣告排除故障，但傍晚6時後卻又再度出現異常警示聲響，系統時好時壞，兩天下來，總計194列次、逾5萬名旅客受影響，延誤9046分鐘。

台鐵號誌遲遲未修復，不僅乘客擔憂行程受影響，紛紛改搭其他交通工具。賴姓鄉民更忍不住抱怨「不是修好了嗎？怎麼又壞了？」另有民眾反映，大村鄉台鐵平交道於事故發生前幾天就已傳出數起故障事件，質疑台鐵擺爛，遲遲不處理。

梁姓自助餐店老闆娘說，自從前天上午平交道暫時封閉，車輛改道後，幾乎沒客人上門，賣不完的菜餚只能倒進廚餘桶，希望台鐵趕快修復讓大家好做生意。

台鐵局電務處長周祖德表示，前幾天確實有接到零星故障訊息，但當時人員到現場進行調校後隨即就能正常運作，事故當天則是調校無效，才針對接地設備、電纜等一一檢查。發生故障的計軸器及其纜線已達要做精密檢查的年限，會持續檢討改善。

王國材表示，該路段的計軸器已使用八年，屬於第一代、較老舊的計軸器系統，也沒有備援系統，但台鐵局不能把這當作理由，平常維護保養檢查、定期更新都應加強。

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