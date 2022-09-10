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5萬元買兇殺人2屍3命 3嫌求處死刑…已逃泰國難返台受審

記者陳俊智／桃園10日電
青埔雙屍三死命案，桃園地檢署昨依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢和共犯他那瓦、薩滿3人。圖為王大賢6月9日凌晨棄屍後，現身桃園國際機場。(翻攝照片)
青埔雙屍三死命案，桃園地檢署昨依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢和共犯他那瓦、薩滿3人。圖為王大賢6月9日凌晨棄屍後，現身桃園國際機場。(翻攝照片)

中華民國泰國雙國籍的男子李邦勝，今年6月因金錢糾紛，遭同鄉男子王大賢買凶殺害，李男懷孕的妻子李芬芳也慘遭毒手，兩屍三命被棄置在青埔某停車場，震驚社會；桃園地檢署昨依殺人、遺棄屍體罪起訴王大賢和泰籍共犯他那瓦、薩滿，並對三人求處死刑，但三人已逃回泰國，想遣返回台受審機率低。

李邦勝夫婦與王大賢在泰國為舊識，曾一起來台念大學，後來相繼在台結婚並取得中華民國國籍。三人在新北市土城區合開一家人力仲介公司，疑從事地下匯兌交易，但李姓夫婦把王男當成公司員工使喚，又發現王男疑從公司帳目撈油水，今年6月開始追查帳目，埋下殺機。

王大賢以台幣5萬元(約1620美元)收買泰籍移工他那瓦和薩滿，密謀以對帳名義，把李邦勝夫婦約到辦公室，再由他那瓦、薩滿下手殺害；6月8日當天，李邦勝夫婦一起前往土城，一開始只有李芬芳進辦公室，結果被他那瓦、薩滿二人持條狀鋼筋攻擊頭部長達二分鐘，倒地不起。

沒多久，李邦勝也接到王大賢電話，同樣被騙進辦公室，慘遭鋼筋攻擊殺害致死。案發後，他那瓦和薩滿留在現場清理血跡，王大賢則開李邦勝的車，先載運兩具屍體到苗栗苑裡丟凶器，最後將人車棄置在桃園青埔某停車場。

王大賢三人分別搭乘不同航班逃回泰國，見李芬芳家人追問夫妻二人下落，王男也只冷回一句「去青埔找找」，兩屍三命慘案爆發後，引起台泰高度重視，王男等凶嫌相繼在家人陪同下，向泰國警方投案。

檢方起訴指出，王大賢等人僅因金錢糾紛就密謀滅門事宜，犯案時不顧李芬芳身懷六甲，手段冷血殘忍，泯滅天良，導致死者夫婦及未出生胎兒慘死，屬「情節最重大之罪」，建請法院量處死刑。

由於泰國檢警也在偵辦此案，王大賢三人投案後均無意願來台受審，針對遣返一事，法務部等單位仍透過司法互助努力中。

泰國 中華民國 遣返

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