同事誤開機 移工被吸進磨碎機 變絞肉慘死

彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

彰化縣芳苑工業區一家環保公司，昨天在中秋連假首日，排班部分員工上工，一名泰姓越籍移工不慎被吸入進寶特瓶磨碎機，當場被絞成碎肉身亡，中區職業安全衛生中心到場檢查，發現有名公司員工啟動機器，才造成這起慘劇，當場勒令停工，並依職安法裁罰該公司30萬元台幣(約9721美元)。

據了解，泰男（32歲）昨天上午7點多到工廠檢修寶特瓶磨碎機，伸手進磨碎機檢查，忽然間機器啟動將泰男吸入，工廠員工發現泰男「好像掉進機器裡」，連忙關閉機器，通知警消趕往救人，但警消在磨碎機輸出端看見寶特瓶碎粒混合血肉碎片。

警方封鎖現場並通報彰化地檢署相驗，同時採樣肉片進行DNA 鑑定，工廠並拆卸機器、取出碎肉，經調閱監視畫面，確認是泰男不幸喪生，廠方甚至請來道士作法，不少員工飽受驚嚇，有人還哭出來；中區職安衛生中心派員調查，經查泰男是合法移工，2018年來台都在這家公司。

據調查，環保公司未在機器開關上鎖及公告不能啟動機器，泰男伸手檢查時，有名蔡姓員工疑開啟機器，導致泰男瞬間被吸入絞碎，場面驚悚，警方帶回蔡姓員工詢問後依過失致死送辦。

彰化縣府已通知越南 辦事處聯絡泰男家屬，待檢方釐清死因及職安中心鑑定職災責任，勞工 處將協助家屬求償。