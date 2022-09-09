台大校長遴選，不推薦票罕見飆高。圖為台大9月6日針對9名校長遴選候選人進行「推薦投票的開票、計票作業。(中央社)

台大校長遴選推薦投票 結果日前出爐，6人闖入第二階段。值得注意的是，今年有5名候選人的不推薦票超過80票，若再加上廢票，幾乎已達投票人數154的2/3。校內人士說：「感覺有某種特定力量想把特定候選人拉下來，只是有的成功，有的沒成功。」仍可見疑有勢力串聯運作。

台大臨時校務會議日前針對9位校長候選人進行推薦投票，只要獲172名校務會議代表中的1/3同意（58票），即獲推薦。當天共有154人領票，6人過門檻分別是研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院長陳文章、電機系教授葉丙成、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大醫學 院附設癌醫中心醫院長楊志新。

不過，罕見有5人的反對票（不推薦票）都80幾票，包括未過門檻的法律系特聘教授陳聰富、電資學院長張耀文和文學院長黃慕萱，另還有葉丙成和楊志新。上屆台大校長遴選，5位跨過推薦門檻人選中，僅當時電資學院長陳銘憲（現為副校長）的反對票逾80票。

知情人士認為，這次有某種特定力量串聯想把特定人選拉下來。像校長候選人治校理念說明會時，有學生質疑陳聰富擔任法務長時，曾做出對學生不利的法律詮釋，甚至隱匿公文，但陳聰富澄清，法務處中立、客觀，不會因詢問者身分不同有不同的答案；另文學院每次院務會議時，會有幾個特定派系的老師跟幾個學生一起「修理」黃慕萱。

據悉，學生代表人數不能改變全局，但只要串聯一群老師，加總起來約有4、50票可運作。

不過，根據以往經驗，台大校長遴選過程中，推薦投票這一關的票多票少，沒多大意義，關鍵還是在遴選委員最後會怎麼選擇。