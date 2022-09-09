我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

台大校長遴選 不推薦票罕見飆高

記者馮靖惠／台北9日電
台大校長遴選，不推薦票罕見飆高。圖為台大9月6日針對9名校長遴選候選人進行「推薦投票的開票、計票作業。(中央社)
台大校長遴選，不推薦票罕見飆高。圖為台大9月6日針對9名校長遴選候選人進行「推薦投票的開票、計票作業。(中央社)

台大校長遴選推薦投票結果日前出爐，6人闖入第二階段。值得注意的是，今年有5名候選人的不推薦票超過80票，若再加上廢票，幾乎已達投票人數154的2/3。校內人士說：「感覺有某種特定力量想把特定候選人拉下來，只是有的成功，有的沒成功。」仍可見疑有勢力串聯運作。

台大臨時校務會議日前針對9位校長候選人進行推薦投票，只要獲172名校務會議代表中的1/3同意（58票），即獲推薦。當天共有154人領票，6人過門檻分別是研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院長陳文章、電機系教授葉丙成、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大醫學院附設癌醫中心醫院長楊志新。

不過，罕見有5人的反對票（不推薦票）都80幾票，包括未過門檻的法律系特聘教授陳聰富、電資學院長張耀文和文學院長黃慕萱，另還有葉丙成和楊志新。上屆台大校長遴選，5位跨過推薦門檻人選中，僅當時電資學院長陳銘憲（現為副校長）的反對票逾80票。

知情人士認為，這次有某種特定力量串聯想把特定人選拉下來。像校長候選人治校理念說明會時，有學生質疑陳聰富擔任法務長時，曾做出對學生不利的法律詮釋，甚至隱匿公文，但陳聰富澄清，法務處中立、客觀，不會因詢問者身分不同有不同的答案；另文學院每次院務會議時，會有幾個特定派系的老師跟幾個學生一起「修理」黃慕萱。

據悉，學生代表人數不能改變全局，但只要串聯一群老師，加總起來約有4、50票可運作。

不過，根據以往經驗，台大校長遴選過程中，推薦投票這一關的票多票少，沒多大意義，關鍵還是在遴選委員最後會怎麼選擇。

投票 醫學

上一則

苗栗國民黨分裂 鍾東錦遭開除提訴訟

下一則

援川震 國台辦感謝台灣各界 沒提蔡英文

延伸閱讀

台大校長遴選 6人進入第2輪

台大校長遴選 6人進入第2輪
史島聖若望大學 改建川普紀念圖書館？

史島聖若望大學 改建川普紀念圖書館？
台大校長候選人楊志新：學倫案沒妥協餘地

台大校長候選人楊志新：學倫案沒妥協餘地
台大候選校長：正直誠信是大學核心價值

台大候選校長：正直誠信是大學核心價值

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況