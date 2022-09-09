我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

多元宇宙科做啥 唐鳳：如攜碼免換號

記者馬瑞璿／台北9日電

數位部下設「多元宇宙科」，任務究竟是什麼、有沒有設立必要，近來成為討論話題。數位部長唐鳳表示，設立「多元宇宙科」的重點，在於研究跨平台互通標準，讓一個帳號能夠在不同的數位平台中順利通行。

「元宇宙」是近年科技圈熱門名詞，不管是大型數位平台Meta（臉書母公司）、Google，還是宏達電或XRSPACE，統統都在發展元宇宙。然而，每一家企業發展的元宇宙，各自規格不同，未來恐怕有難以相通的問題。

唐鳳說，「這就好像Google不能登入蘋果，這些元宇宙都有綁定，只能在網內互相聯絡，跨平台互通性目前是比較缺乏的。」也就是說，如果要使用臉書、Google、蘋果，就得設立3個帳號、得要記3組不同密碼，這就是所謂的「不能互通」。

什麼叫做「能夠互通」呢？唐鳳舉電信門號攜碼為例，「要換一家電信公司，你可以攜碼、保留原本的門號，但是你跟新的電信業者簽約沒有問題。所以，我們這裡面能互通有兩個，個一是不管你是哪家電信業者，都可以跨網互相撥電話，第二個是你想換一家服務商，不用換門號，也可以換到新的服務商」。簡單來說，用戶只要擁有一組門號，不管換哪一家電信商，朋友都能夠透過同一組門號聯繫上你，這是技術上的互通。

唐鳳說，全球瀏覽器標準組織W3C很早就開始注意這樣的狀況，已在制訂新規範，這些規範是讓用戶只需要一個帳號，就能夠在不同平台互通，「多元宇宙科要研究這樣的標準，也確保大家知道有這樣一回事」。

元宇宙 Google 臉書

上一則

基本生活費連6漲 明年報稅可適用

下一則

內政部「笑死」酸楊丞琳 陳時中也不挺

延伸閱讀

Google推新智慧手機 台廠鴻海、仁寶受惠

Google推新智慧手機 台廠鴻海、仁寶受惠
黑白集／女王的數位部 剝下包裝只剩醜態

黑白集／女王的數位部 剝下包裝只剩醜態
立委：多元宇宙科沒人懂 別成數位肥貓

立委：多元宇宙科沒人懂 別成數位肥貓
數位部虛胖 神祕難監督 轉型原地踏步

數位部虛胖 神祕難監督 轉型原地踏步

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況