多元宇宙科做啥 唐鳳：如攜碼免換號

數位部下設「多元宇宙 科」，任務究竟是什麼、有沒有設立必要，近來成為討論話題。數位部長唐鳳表示，設立「多元宇宙科」的重點，在於研究跨平台互通標準，讓一個帳號能夠在不同的數位平台中順利通行。

「元宇宙」是近年科技圈熱門名詞，不管是大型數位平台Meta（臉書 母公司）、Google ，還是宏達電或XRSPACE，統統都在發展元宇宙。然而，每一家企業發展的元宇宙，各自規格不同，未來恐怕有難以相通的問題。

唐鳳說，「這就好像Google不能登入蘋果，這些元宇宙都有綁定，只能在網內互相聯絡，跨平台互通性目前是比較缺乏的。」也就是說，如果要使用臉書、Google、蘋果，就得設立3個帳號、得要記3組不同密碼，這就是所謂的「不能互通」。

什麼叫做「能夠互通」呢？唐鳳舉電信門號攜碼為例，「要換一家電信公司，你可以攜碼、保留原本的門號，但是你跟新的電信業者簽約沒有問題。所以，我們這裡面能互通有兩個，個一是不管你是哪家電信業者，都可以跨網互相撥電話，第二個是你想換一家服務商，不用換門號，也可以換到新的服務商」。簡單來說，用戶只要擁有一組門號，不管換哪一家電信商，朋友都能夠透過同一組門號聯繫上你，這是技術上的互通。

唐鳳說，全球瀏覽器標準組織W3C很早就開始注意這樣的狀況，已在制訂新規範，這些規範是讓用戶只需要一個帳號，就能夠在不同平台互通，「多元宇宙科要研究這樣的標準，也確保大家知道有這樣一回事」。