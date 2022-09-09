基本生活費連6漲 明年報稅可適用

減稅小確幸 今年度每人基本生活費，預計調升到19萬6000元，調增4000元，明年5月報稅即可適用。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌9日在行政院會核定基本工資 調漲方案，並表示今年度每人基本生活費預計由19萬2000元（台幣，下同，約6217美元）調增為19萬6000元，估計有230萬戶受惠，明年5月報稅 即可適用；以四口之家估算，明年有望省稅800至1920元。

這是蔡政府上任後，連續第6年調漲基本生活費，從2017年的16萬6000萬元逐年調整，至今年的19萬6000元。基本生活費調高後，財政部 預估受惠戶數增至230萬戶，全民的減稅利益可達150億元。

另外，由於物價上漲幅度達調整門檻，明年綜所稅及所得基本稅額各項免稅額、扣除額也有上調，綜所稅免稅額自今年元旦起提高至9.2萬元，標準扣除額、薪資扣除額分別調高至12.4萬元、20.7萬元，明年5月報稅同樣適用。

但財政部也強調，基本生活費及各項免稅額、扣除額上調，必須透過稅務系統試算，才能取得確切的減稅利益與適用戶數，預計今年12月中才會正式公告最準確額度。

此外，蘇貞昌聽取勞動部「調整基本工資」報告，核定基本工資調漲方案，將自明年元旦起實施，月薪將調增至2萬6400元，時薪也將調增至176元，預估有逾232萬名勞工受惠。