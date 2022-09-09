政府糊弄？藍委：不只美 日已審BA.5疫苗

除了美國，莫德納與輝瑞BA.5次世代疫苗資料已送請日本審查。圖為示意圖。(中央社)

台灣採購莫德納 次世代疫苗 ，選購原始株加BA.1疫苗，非目前流行的BA.5，引發質疑。疫情指揮官王必勝說，只有美國審查、通過BA.5次世代疫苗的緊急授權使用（EUA），而且次世代疫苗研發是採非正規。國政基金會永續發展組召集人陳宜民批評，日本 已在審查莫德納及輝瑞含BA.5次世代疫苗，「政府根本在糊弄」。指揮中心回應，據了解，兩廠商是「將」向日本提出申請。

陳宜民表示，據查到的資料顯示，日本在9月初收到針對莫德納和BNT兩家廠商的申請，將針對含BA.5次世代疫苗開始審查，且根據業界消息指出歐盟也將於12日批准BA.5的雙價疫苗。陳宜民說，美國從本周開始替民眾接種含BA.5的次世代疫苗，屆時不只有臨床試驗資料，而是有真實世界的保護力和副作用資料。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，指揮中心常糾結動物實驗或人體實驗資料，因應疫情，指揮中心應思考「要哪1款次世代疫苗」，鎖定好正在研究的廠商，一有結果就立刻採購，這才是疫情下正確的緊急採購方式，否則永遠被變異株追著跑。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣持續向莫德納藥廠索取含BA.5次世代疫苗資料，就看對方什麼時候送交。日本正在審查莫德納及輝瑞含BA.5的次世代疫苗一事，莊人祥表示，據了解，兩家廠商僅是準備遞交資料申請，尚未到審查程序。