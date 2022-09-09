我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

政府糊弄？藍委：不只美 日已審BA.5疫苗

台灣新聞組／台北9日電
除了美國，莫德納與輝瑞BA.5次世代疫苗資料已送請日本審查。圖為示意圖。(中央社)
除了美國，莫德納與輝瑞BA.5次世代疫苗資料已送請日本審查。圖為示意圖。(中央社)

台灣採購莫德納次世代疫苗，選購原始株加BA.1疫苗，非目前流行的BA.5，引發質疑。疫情指揮官王必勝說，只有美國審查、通過BA.5次世代疫苗的緊急授權使用（EUA），而且次世代疫苗研發是採非正規。國政基金會永續發展組召集人陳宜民批評，日本已在審查莫德納及輝瑞含BA.5次世代疫苗，「政府根本在糊弄」。指揮中心回應，據了解，兩廠商是「將」向日本提出申請。

陳宜民表示，據查到的資料顯示，日本在9月初收到針對莫德納和BNT兩家廠商的申請，將針對含BA.5次世代疫苗開始審查，且根據業界消息指出歐盟也將於12日批准BA.5的雙價疫苗。陳宜民說，美國從本周開始替民眾接種含BA.5的次世代疫苗，屆時不只有臨床試驗資料，而是有真實世界的保護力和副作用資料。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，指揮中心常糾結動物實驗或人體實驗資料，因應疫情，指揮中心應思考「要哪1款次世代疫苗」，鎖定好正在研究的廠商，一有結果就立刻採購，這才是疫情下正確的緊急採購方式，否則永遠被變異株追著跑。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣持續向莫德納藥廠索取含BA.5次世代疫苗資料，就看對方什麼時候送交。日本正在審查莫德納及輝瑞含BA.5的次世代疫苗一事，莊人祥表示，據了解，兩家廠商僅是準備遞交資料申請，尚未到審查程序。

疫苗 莫德納 日本

上一則

援川震 國台辦感謝台灣各界 沒提蔡英文

下一則

黑白集／清洗「民主魂」蔡開除人民的常識

延伸閱讀

抗Omicron 州府開放預約補強針

抗Omicron 州府開放預約補強針
新冠疫情未歇 中國、印度研發「鼻噴疫苗」盼成利器

新冠疫情未歇 中國、印度研發「鼻噴疫苗」盼成利器
台沒買BA.5疫苗 挨轟為高端鋪路

台沒買BA.5疫苗 挨轟為高端鋪路
疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況