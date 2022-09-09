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黑幫侵夜市 逼未成年販毒 還差點打瞎監委兒

記者蕭雅娟／台北9日電
謝姓男子涉嫌指揮小弟販毒，在小弟被逮後還要求賠償損失，警依組織犯罪條例送辦。(記者蕭雅娟／翻攝)
謝姓男子涉嫌指揮小弟販毒，在小弟被逮後還要求賠償損失，警依組織犯罪條例送辦。(記者蕭雅娟／翻攝)

竹聯幫育仁會成員謝姓男子隨老大進駐士林夜市想在疫後分杯羹，沒招到攤商加入，又碰到老大涉案跑路，竟要未成年小弟當販毒小蜜蜂；小弟運毒被逮，他沒花錢安家，還恐嚇簽本票賠償損失。日前，男子鴻戎在夜市前遭毆，警方循線追出以謝為首的不法集團，逮捕2成人、3少年依違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，竹聯幫育仁會成員張姓男子去年10月率眾到士林夜市成立據點（堂口），他們組成「臺北市士林夜市聯合商業協會」，積極拜訪攤商招攬入會，但因士林夜市已有3個合法自治會，因此沒攤商加入。後來，張涉嫌妨害自由案遭通緝而跑路，手下謝姓男子扛起組織，自稱「在地老大」。

沒有攤商入會及夜市利潤等收入，謝涉嫌販毒，並吸收未成年者運送K他命等毒品

去年底，監委鴻義章的兒子鴻戎酒後乘友人的車經過士林區小西街，不知何故開車窗以三字經辱罵謝姓男子夫妻，被謝等人砸車毆打成重傷害，視力受損嚴重，差點失明。

警方獲報調查，發現謝等人是黑幫，涉假自治會之名，吸收未成年者販毒，1名少年運毒被逮、毒品遭查扣，謝要少年賠償損失，並利用協助小弟討債機會，強押人上車帶回堂口，威嚇逼迫簽下本票收取高利，還有被害人被強行轉走虛擬貨幣

警方蒐證認定謝姓男子為首的幫派組合具脅迫性、暴力性且行徑囂張、犯案手段凶狠，前天兵分多路拘提謝等2名成人、3名少年到案，在堂口起獲凌虐被害人的鐵鍊、鐵鎚、束帶等工具。

警方將5人分別移送地檢署及少年法院，謝等兩人均以5萬元交保。

毒品 虛擬貨幣 幫派

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