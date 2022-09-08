央行總裁楊金龍：台經濟穩定成長20年

央行總裁楊金龍（中）7日出席工商協進會演說，針對中研院日前指央行政策使台灣經濟成長陷入失落20年，他也首度回應表示，台灣經濟表現優於全球平均，應是「穩定、成長的20年」。(記者潘俊宏／攝影)

中央研究院日前針對貨幣 金融改革提出建議，直指央行 政策使台灣經濟成長陷入失落20年。央行總裁楊金龍昨天首度回應，認為此說法「不僅與事實不符，也抹煞了國人與本行努力的成果」，他強調近20多年來，台灣經濟表現優於全球平均值，也高於日韓等國，應是「穩定、成長的20年」；楊金龍表示，台灣匯率長期呈升值趨勢，央行雙向調節匯市，沒有所謂「阻升不阻貶」問題，也並未出現金融危機。

楊金龍自2018年接棒央行總裁，首屆任期已進入倒數半年，外界關注楊金龍是否續任。由於期間央行副總裁陳南光經常發表「鷹派」立場，屢屢對央行貨幣政策提出不同看法，據悉，綠營內部也有部分勢力想拱陳南光上位，楊金龍昨在工商協進會進行專題演講，言談堅定捍衛央行立場，也首度回應鷹派質疑，難得一見出現「煙硝味」，業界解讀下任總裁卡位戰隱約浮上檯面。

另針對中研院質疑央行貨幣決策讓台灣利率 長期偏低、長期阻升不阻貶等。楊金龍強調，央行長年均達成法定目標，且經營績效受國際肯定，央行採取有效的貨幣、信用、外匯與總體審慎政策因應，有助台灣金融市場與經濟景氣迅速回穩。他舉例，央行促進金融穩定下，並未出現金融危機，1997年亞洲則出現金融危機、2008美國爆發次貸風暴並擴大為全球金融危機、南韓也發生過兩次重大金融危機。

他也說明，在全球利率走低及台灣超額儲蓄居高下，使台灣名目利率下跌，但與主要經濟體相比，實質利率（名目利率減去通膨率）並未偏低。

楊金龍強調，1998至2021年台灣物價相對穩定，經濟表現亦優於日韓，數據會說話；過去20餘年，台灣通膨率平均約1%，南韓較高，平均約2.5%；日本偏低，平均僅0.1%，無法擺脫長年通縮問題。同期間，台灣平均經濟成長率為4%，高於全球平均2.7%，亦高於南韓的3.8%及日本的0.5%，而台灣民眾實質購買力更遠高於日韓。

楊金龍認為，今、明兩年台灣經濟成長將趨緩，但相較主要國家仍屬穩健，預估明年通膨率可回落至2%以下，物價相對平穩；而明年經濟成長率估趨緩至約2.8%，仍較主要國家穩健。

此外，楊金龍也對全球經濟提出示警，他指出今年全球經濟成長趨緩，明年則為是否陷入低成長伴隨高通膨甚至經濟衰退的關鍵年，須觀察6大國際重要議題發展，包括主要經濟體貨幣政策走向及影響、中國大陸經濟金融困境、俄烏戰爭衝擊歐洲經濟發展、日圓貶值影響鄰國出口競爭力、極端氣候事件頻仍以及疫情反覆影響。