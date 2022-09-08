台南殺2警兇嫌 檢求處死刑 林嫌：快判我死刑

犯案速結 外役監逃犯林信吾（中）殺害兩名警員，落網16天後火速偵結，7日被檢方起訴求處死刑。圖為他上月在新竹落網的畫面。（圖：翻攝自社會事臉書）

明德外役監逃犯林信吾上月22日殺害台南兩名警察 ，並奪走警槍強盜超商 ，台南地檢署歷經半個月調查，昨天偵結依強盜殺人等罪起訴，並向法院求處死刑。

據了解，林信吾在檢方偵訊時，曾要求速偵速結，昨天也當面向法官表示 ，「法院如果有正義的話，趕快判我死刑」。

檢方對林信吾求處死刑有四大理由，包括林僅為免遭查獲脫逃行為起意殺人，又為強盜警用槍彈而持利刃不斷砍殺兩名警員，割喉、切頸、插胸、刺腹致兩警分別身中17、38刀，犯罪手段極為殘暴；警察乃國家法律執行者卻遭殺害，林嫌逃亡途中又持警槍搶劫，視公權力如無物，使人民對於法秩序的信賴及守法意識造成莫大衝擊。

檢方認為，林在低度管制外役監服刑，脫逃犯下重罪，主觀上不願接受矯治，客觀上矯治也屬無效，重刑已不足形成威嚇；所犯乃情節最重大之罪，依公政公約，並無不得處以極刑理由。

檢方指出，要求法院處以極刑雖無法喚回兩人生命，無法逆轉林的惡行及平復家屬悲痛，更無法矯治或改善林，但卻是唯一能充分評價林殘酷惡行、予以公正應報的刑罰。

檢方起訴指出，46歲的林信吾因搶奪超商等案件被判8年4月定讞入獄，去年底獲遴選至明德外役監，上月13日從明德外役監返家探視後，因不願回監而脫逃，期間購買1把彈簧刀隨身攜帶，意欲為警追查時持以拒捕。8月22日清晨6時23分，林在台南市赤崁街附近竊取機車代步，10時41分騎至安南區，逗留產業道路旁墓厝內。

台南市警二分局民權派出所受理機車失竊案，派出警員曹瑞傑駕駛巡邏車搭載凃明誠尋找失車，兩員抵達台江大道四段與北汕尾三路口附近，凃先下車搜查，於11時33分徒步進入便道發現失車，隨即以LINE 通話告知曹「找到了」。

當時藏身在墓厝後方的林信吾聽到凃與曹的對話，從藏身處持刀竄出逼近凃，凃以辣椒水、徒手抵抗，林見凃攜帶警槍並聽見警車警報聲響，知道有其他員警前來，為奪槍砍殺凃頭、頸、胸部等17處，還切斷凃的左頸靜脈、刺入肺臟，凃失血嚴重倒地不起，警槍及子彈遭搶走。

11時38分，曹瑞傑駕駛巡邏車趕抵，林在5秒內持槍朝警車駕駛座方向射擊6槍，致警車偏向而撞入路旁草叢，曹脫困後試圖靠近倒臥在地的凃察看傷勢，質問持刀接近的林「在做什麼？」，林卻逼近持刀砍殺曹，致曹頭、頸、胸及腹部受38處刀傷，刀傷深及頭部顱骨、肺臟被刺破，失血嚴重、呼吸衰竭倒地。

兩警送醫均不治，林犯案後逃到附近土城高中清洗，換裝搭計程車、公車、火車等到台南、嘉義、新營等地，當晚11時28分在新營竊取機車，持警槍到新營一家超商搶走7000多元，再搭白牌計程車逃亡高雄，輾轉搭公路客運到新竹，於8月23日清晨4時許落網。